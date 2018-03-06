Trump: Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabilirim

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta açılacak.ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'e taşınacak olan ABD büyükelçiliğinin açılışına katılabileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Eğer yapabilirsem, törene katılacağım, katılabilirim. İsrail benim için çok özel, özel bir ülke, özel insanlar" dedi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kudüs'ü ziyaret eden Trump, Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı'na giden ilk görevdeki ABD Başkanı olmuştu.

Trump yönetimi geçtiğimiz yıl Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta açılacağını duyurmuştu.

Trump'ın bu adımı uluslararası alanda yoğun tepkiye neden olmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 128 ülke, Trump'ın mali yaptırım tehditlerine rağmen plana karşı oy kullanmıştı. BM Genel Kurulu kararında ABD yönetimi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması planından geri adım atmaya çağrılmıştı.