HABER

Trump: Kuzey Kore görüşmelerinden 'dünyanın en büyük anlaşması' çıkabilir

11.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Pensilvanya'daki bir mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un'la yapacağı görüşmenin ya başarısızlıkla ya da "dünyanın en büyük anlaşmasıyla" sonuçlanacağını söyledi. Trump, ek gümrük vergisi planına tepki gösteren Avrupa Birliği'ni de otomobil ihracatına vergi getirmekle tehdit etti.

Trump: Kuzey Kore görüşmelerinden 'dünyanın en büyük anlaşması' çıkabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Mayıs ayında yapması beklenen görüşmeden ya dünyanın en büyük anlaşmasının çıkacağı ya da ikili zirvenin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

Cumartesi günü Pensilvanya eyaletindeki bir mitingde konuşan Başkan Trump, "Kuzey Kore'nin barış yapmak istediğine inanıyorum. Bence zamanı geldi" diye konuştu.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerlemeye niyeti olmadığı sonucuna varması halinde ise hızla görüşmelerden çekileceğini söyledi.

ABD'nin hedefi her zaman Kuzey Kore'de kalıcı nükleer silahsızlanmanın sağlanması oldu. Kim'in bu görüşmede nükleer silahlarından vazgeçme sözü vereceğine inananların sayısı az.

Kuzey Kore lideri Kim'in daveti üzerine iki liderin Mayıs ayında görüşmesi bekleniyor.

'Belki başarısız olacak, belki dünyanın en büyük anlaşması çıkacak'

Kuzey Kore halkının da nükleer denemeleri sonlandırma taahhüdüne bağlı kalacağına inandığını belirten Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Hey, görüşmede ne olacağını kim bilir? Belki hızla çıkıp gideceğim, belki de dünyanın en büyük anlaşmasını yapacağız"

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/972271520847466498

Trump ve Kim arasındaki 'tarihi' görüşmenin tarihi belirlenmedi ancak Mayıs sonuna kadar ikilinin bir araya gelmesi bekleniyor.

AB'ye tehdit: Mercedes Benz'e , BMW'ye de vergi getiririz

Miting sırasında Trump'ın dile getirdiği bir başka konu, çelik ve alimunyuma getirmesi beklenen ek gümrük vergisiydi. Çin, Brezilya, Türkiye gibi ticaret ortakları Trump'ın girişimine karşılık ABD'yi misilleme yapmakla tehdit ediyor.

Avrupa Birliği (AB) de tepki gösterenlerin başında geliyor.

Trump ise, buna karşılık AB'nin öncelikle kendi koyduğu bariyerleri ve kendi gümrük vergilerini kaldırması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı aksi takdirde AB ülkelerinden ihraç edilen otomobillere de gümrük vergisi getirereceğini sözlerine ekledi:

"Eğer bunu yapmazsanız, Mercedes Benz'e , BMW'ye de vergi getiririz."

ABD'nin çelik ithal ettiği ülkeler

Çelikte yüzde 25, aliminyumda da yüzde 10 artacak gümrük vergileri yaklaşık iki hafta içinde yürürlüğe girecek.

Ancak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) üzerindeki müzakereler sürerken, Kanada ve Meksika vergi artışından muaf tutulacak.

Türkiye, ABD'ye en fazla çelik ihraç eden ülkeler arasında. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem Salı günü Milliyet gazetesinde yer alan yazısında, "Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde -örneğin Türkiye pamukta- cevap vermeye hazırlanıyor" demişti.

Trump'ın kararına uluslararası tepkiler

Çelik fabrikası

  • Çin: Çelik ve metal birlikleri misilleme talep etti ve hükümete ABD'nin kömür, tarım ve elektronik ürünlerinin hedef alınması çağrısı yaptı.
  • Ja**ponya:** İthalat vergilerinin ikili ilişkiler üzerinde "büyük etkisi" olacağını vurguladu. Güney Kore de konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıma tehdidinde bulundu.
  • Kanada: ABD'nin en büyük çelik ve aliminyum tedarikçisi olan ülke vergi muafiyetini memnuniyetle karşıladı ancak Washington'a bu vergilerin kaldırılması için baskı yapmaya devam edeceğini açıkladı.
  • Meksika: Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo, gümrük vergilerinin NAFTA görüşmeleriyle ilişkilendirilemeyeceğinde ısrarlı.
  • AB: Konuyla ilgili görüşmeler yapmak istiyor ve ek gümrük vergilerini kınıyor. AB Komisyonu "muafiyet" çağrısı yaptı ve AB şirketlerinin "adil olmayan ticaretin kaynağı olmadığını" söyledi.
  • İngiltere: Hükümet "muafiyet ihtimallerini" değerlendirmek üzere AB'deki ortaklarıyla birlikte çalışabileceğini, İngiltere'deki çelik ve aliminyum sektörlerini ise destekleyeceğini açıkladı.
  • Hollanda: BaşbakanMark Rutte Trump'ın gümrük vergisi kararının "çok üzücü" olduğunu söyledi ve Hollanda'nın karşı önlemler almaya hazır olduğu uyarısı yaptı.

  • Avustralya: Başbakan Molcolm Turbull, ABD'nin iki ülkenin ticari ilişkileri konusunda hiçbir şikayeti olamayacağını söyledi ve hükümetinin "yorulmaksızın" muafiyet isteyeceğini belirtti.

  • Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'en kısa zamanda görüşecek'
  • Trump-Kuzey Kore görüşmeleri: 21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı
  • Merkel: AB, ABD'nin ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun
    'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Türk uçağı İran’da düştü

Türk uçağı İran’da düştü

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.