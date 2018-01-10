Trump Kuzey Kore ile görüşmelere açık

Ancak ABD Başkanının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un üzerindeki baskıyı sürdürmek niyetinde olduğu da vurgulandı.Beyaz Saray'dan çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın, ABD'nin Kuzey Kore ile uygun zaman ve uygun koşullar altında görüşmelere açık olduğu" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Lideri Moon'un Salı günü, son dönemde Kuzey ve Güney Kore arasında atılan diyalog adımları ve Güney Koreli yetkililer ile yapılan müzakereler hakkında bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında Moon'un görüşmenin gerçekleşmesinde etkili olduğu için Trump'a teşekkür ettiği ifade edilirken, ABD Başkanı ve Güney Kore lideri Moon Jae'nin Kuzey Kore'ye baskıların devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Seul yönetimi tarafından yapılan açıklamada da, "ABD Başkanı Trump'ın Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae'ye ABD'nin Güney ve Kuzey Kore arasında diyalog devam ettiği sürece Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri müdahale seçeneğinin ilk etapta söz konusu olmadığını aktardığı" belirtildi.