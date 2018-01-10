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Trump Kuzey Kore ile görüşmelere açık

10.01.2018 21:32 | Son Güncelleme 3 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelere açık olduğunu duyurdu.

Ancak ABD Başkanının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un üzerindeki baskıyı sürdürmek niyetinde olduğu da vurgulandı.Beyaz Saray'dan çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın, ABD'nin Kuzey Kore ile uygun zaman ve uygun koşullar altında görüşmelere açık olduğu" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Lideri Moon'un Salı günü, son dönemde Kuzey ve Güney Kore arasında atılan diyalog adımları ve Güney Koreli yetkililer ile yapılan müzakereler hakkında bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında Moon'un görüşmenin gerçekleşmesinde etkili olduğu için Trump'a teşekkür ettiği ifade edilirken, ABD Başkanı ve Güney Kore lideri Moon Jae'nin Kuzey Kore'ye baskıların devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Seul yönetimi tarafından yapılan açıklamada da, "ABD Başkanı Trump'ın Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae'ye ABD'nin Güney ve Kuzey Kore arasında diyalog devam ettiği sürece Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri müdahale seçeneğinin ilk etapta söz konusu olmadığını aktardığı" belirtildi.

Kore Yarımadası'nda yakınlaşma adımları

Kuzey ve Güney Kore arasında iki yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen ilk resmi sivil müzakerelerden olumlu sonuç alındı. Salı günü yapılan açıklamada üst düzey müzakerelerin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı, "mevcut askeri gerginliklerin aşılması hedefiyle yeniden başlatılan diyaloğun sürdürülmesinin arzulandığı" belirtildi. Müzakerelerde ayrıca Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'de düzenlenecek ve 9 Şubat'ta başlayarak 25 Şubat'a kadar devam edecek Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ve Güney Kore lideri Moon'un, Kuzey ve Güney Kore'nin olimpiyat oyunlarının devamındaki yakınlaşma sürecinin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına da katkı sağlayabileceği görüşünü paylaştığı vurgulandı.

Buna göre, ABD Başkanı Trump ayrıca Pyeongchang'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunlarına Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında bir heyet gönderecek.

RTR/AFP/MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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