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Trump: 'Kuzey Kore Lideri Barış Yapmaya Hazır'

11.03.2018 08:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong Un’un kendisiyle görüşmeye istekli olduğunu açıklamasının ardından, Kuzey Kore’nin artık barış yapmaya hazır olduğuna inandığını söyledi

Trump: 'Kuzey Kore Lideri Barış Yapmaya Hazır'

ABD Başkanı Donlad Trump, Kim Jong Un’ın kendisiyle görüşmeye istekli olduğunu açıklamasının ardından, Kuzey Kore’nin artık barış yapmaya hazır olduğuna inandığını söyledi.

Pennsylvania eyaletinde bir uçak hangarında miting düzenleyen Trump, “Bence zamanı geldi” dedi.

“Kim her yerde nükleer silahı olan bir adam ama füzelerini göndermeyecek. Kim ile buluştuğumda ya masadan hemen kaçacağım ya da oturacağız ve dünyanın en Harika anlaşmasını yapacağız” dedi.

Trump, Güney Kore’de geçen ay düzenlenen kış olimpiyatlarının başarısını da kendisine bağladı. Eğer kendisinin nükleer saldırı tehdidini azaltma çabaları olmasaydı olimpiyatlatın başarısız olacağını söyleyen Trump, “Bilet satmaları zor olurdu” dedi.

Trump 75 dakikalık birçok konuya değindi. Ne zaman yüz yüze gelecekleri ile ilgili planlamalar belirsizliğini korurken, Trump Kuzey Kore liderinin görüşme talebini kabul etmesinin tarihi önemi olduğunu da söyledi.

“Obama’nın bunu yapabileceğini söylüyorlar. Bana güvenin, yapamazdı. Bush ya da Clinton da yapamazdı. Obama’nın şansı vardı ama yapmadı” diye konuştu.

Trump miting alanından ayrılırken, gazetecilerin Kim’in teklifini niye bu noktada kabul ettiği sorusunu da yanıtladı ve, “Bize verilen destek çok fazla. Bence çok başarılı bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Cumartesi Pennsylvania’da konuşma yaptığı 20’nci mitingi, Cumhuriyetçi Kongre adayı Rick Saccone’ye destek içindi. Bölge 2016 başkanlık seçimlerinde büyük oranda Trump’a oy verdi ancak Salı günü yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Saccone ile Demokrat aday Conor Lamb başa baş bir yarış götürüyor.

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