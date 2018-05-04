Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

ABD Balkanı Beyaz Saray'da gazetecilere yaptıpı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirvenin mekanı ve tarihinin belirlendiğini açıkladı.
Trump konuyla ilgili ayrıntıları yakında açıklayacakalrını söyledi.
"ÇOK FAZLA ŞEY YAŞANDI"
Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşı ile ilgili olarak da "Çok fazla şey yaşandı" ifadelerini kullandı.
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani daha önce Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 ABD vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.
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