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Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirvenin tarihi ve mekanının belirlendiğini duyurdu.

Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi

ABD Balkanı Beyaz Saray'da gazetecilere yaptıpı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirvenin mekanı ve tarihinin belirlendiğini açıkladı.

Trump konuyla ilgili ayrıntıları yakında açıklayacakalrını söyledi.

"ÇOK FAZLA ŞEY YAŞANDI"

Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşı ile ilgili olarak da "Çok fazla şey yaşandı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani daha önce Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 ABD vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.

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ABD Kuzey Kore Trump Kim Jong Un tarihi görüşme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
miletle tiyatro oynuyor bunlar abd önce katili yaratır sonra onunla savaşıyor gibi yapar sonra onla anlaşır vs tiyatro yani hepsi iranlda öyle iranın son 300 yıldır bir batıyla savaşı varmı
çok da tınn. zorlama zırva.
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