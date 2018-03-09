Trump Kuzey Kore Liderinin Görüşme Talebini Kabul Etti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un görüşme davetini kabul ettiğini açıkladı, ancak bu ülkeye yaptırımların süreceğini bildirdi.

Kim Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong’la yaptığı görüşme sırasında Trump’la bir araya gelmek istediğini söylemişti. Görüşme talebini yine Chung bizzat dün akşam Beyaz Saray dışında kamuoyuna açıkladı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, attığı Twitter mesajında görüşmenin gerçekleşeceğini ama yer ve zamanının sonra belli olacağını bildirdi. Mesajda Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması beklentisi dile getirildi, tüm yaptırımlar ve azami baskının devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung, Beyaz Saray dışında Kuzey Kore liderinin Trump’la bir an önce görüşme talebine yönelik kısa bir açıklama yaptı. Chung, Kim’in nükleer ve füze denemesi yapmama vaadinde bulunduğunu, Trump’la görüşmesinin Mayıs ayına kadar gerçekleşmesini arzuladığını belirtti.

Güney Koreli yetkili, ülkesiyle Amerika’nın Kore Yarımadası açıklarındaki deniz tatbikatını Nisan ayında yapacağını, Kim Jong Un’un da bu tatbikatların devam etmesi gerektiğini anladığını sözlerine ekledi.

Güney Kore ulusal güvenlik danışmanı, Washington temasları sırasında, Kim’le görüşmesi hakkında Amerikalı yetkilileri bilgilendirdi.