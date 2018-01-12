Trump: ‘Kuzey Kore Lideriyle İlişkilerim Çok İyi’

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile çok iyi anlaştığını öne sürdü. İki lider son olarak "kimin masasındaki nükleer düğme daha büyük” tartışmasına girmişti.

Trump, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Kim Jong Un ile muhtemelen çok iyi bir ilişkim var. İnsanlarla ilişkilerim var. Sanırım buna şaşırdınız” ifadelerini kullandı.

Kim ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise "Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. ‘Konuştum' ya da ‘konuşmadım' demiyorum. Sadece yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Trump geçmişte Kim için "kısa ve şişman”, "kötü biri” gibi tabirler kullanmıştı; ayrıca Kuzey Kore liderine füze denemelerinden dolayı sık sık "roket adam” olarak hitap ediyor.

Kim Jong Un ise Trump hakkında "akıl hastası bunak” demiş ve onu "ateşle” ehlileştireceğini söylemişti.

Trump, Tweet'leriyle ilgili olarak "Bunu daha çok göreceksiniz. Birden bire o kişi benim en yakın arkadaşım olur. Size 20 örnek verebilirim, ben çok esnek bir insanım” diye konuştu.

Donald Trump, bugüne kadar Kuzey Kore lideri ile görüşmeye rıza göstermek ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Kuzey Kore ile ilgili girişimlerini zaman kaybı olarak değerlendirmek gibi farklı uçlarda birçok kez gidip geldi.

Son olarak Çarşamba günü Trump Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile uygun zamanda ve uygun koşullarda görüşme yapmaya artık açık olduğunu söylemişti.

Trump ayrıca bu hafta Kuzey ve Güney Kore arasında yapılacak görüşmelerin dünya adına bir başarı olacağını kaydetmişti.