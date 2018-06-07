Trump: ‘Kuzey Kore Zirvesi Başlamaya Hazır’

Başkan Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Singapur’da görüşmesinin başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Trump bu açıklamayı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle Beyaz Saray’da görüşmesi sırasında yaptı. Trump, Abe’yle görüşmede Kuzey Kore ve ticaret konularının masada olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmesiyle ilgili konuşan Trump, “Görüşme ayarlandı gibi görünüyor. Zirve başlamaya hazır. Konu her zaman değişebilir. Bu dünyada ne olacağını hiç bilemezsiniz” dedi.

Abe de zirvenin Kuzeydoğu Asya için dramatik ve dönüşümsel bir an olmasını umduğunu kaydetti. Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Trump, Amerika’nın gerekli olması halinde daha fazla yaptırım uygulayabileceğini kaydetti.

Trump, “eğer nükleer silahsızlanma olmazsa bu kabul edilemez” dedi.

Başkan, “Yaptırımları kaldıramayız. Yaptırımlar oldukça güçlü. Daha fazla da ekleyebilirdim ama bunu bu aşamada yapmamaya karar verdim, ama bu olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, Kim Jong Un’la görüşmesine çok iyi hazırlandığını düşündüğünü de kaydetti. Trump, “Çok fazla hazırlanmama gerek olduğunu düşünmüyorum, bu tutumla ilgili. İşlerin yapılmasını istemenizle ilgili. Sanıyorum çok yararlı bir görüşme olacak” dedi.

