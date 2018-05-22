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Trump: Kuzey Kore Zirvesi Planlandığı Tarihte Yapılmayabilir’

22.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Kuzey Kore lideriyle yapacağı zirvenin planlandığı tarihte yapılmama olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Zirve 12 Haziran’da planlanmıştı. Trump, Singapur’da yapılması planlanan zirveyle ilgili kuşkularını Washington’a gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le paylaştı

Trump: Kuzey Kore Zirvesi Planlandığı Tarihte Yapılmayabilir’

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı zirvenin planlandığı tarihte yapılmama olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Zirve 12 Haziran’da planlanmıştı.

Trump, Singapur’da yapılması planlanan zirveyle ilgili kuşkularını Washington’a gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le paylaştı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Büyük olasılıkla olmayacak, ancak bu, zaman içinde de olmayacak anlamına gelmez. 12 Haziran’da olmayabilir. Ama bir zirve olma şansı yüksek’’ dedi.

Trump zirvenin planlandığı tarihte yapılıp yapılmayacağının kısa zamanda anlaşılacağını kaydetti.

Trump, ‘‘Kuzey Kore’nin büyük bir ülke olma şansı yüksek ve bence bu şansı kullanmalılar’’ diye konuştu.

Kuzey Kore, Amerika ve Güney Kore arasındaki son hava tatbikatını kınamış ve Amerika’yla yapılacak zirve konusunda tonunu değiştirmişti. Pyonyang, Güney Kore’yle yapılan görüşmeleri durdurmuş ve Washington’la yapılacak zirve konusunda geri adım atabileceği sinyalini vermişti.

Trump, Kuzey Kore hakkında geçen hafta yaptığı yorumları yineledi ve zirvede Kim’in güvenliğinin garanti altına alınacağını, nükleerden arınması halinde Kuzey Kore’nin zengin olacağını, ancak Pyonyang’ın bazı koşullara uymayı kabul etmemesi halinde zirvenin hayata geçmeyeceğini belirtti.

Trump, Kuzey Kore’nin nükleerden arınmayı kabul edeceği bir anlaşmayı kısa süre içinde yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

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