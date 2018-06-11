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Trump Kuzey Kore Zirvesinden Erken Ayrılacak

11.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Trump’ın Salı gününü Singapur’da Kuzey Kore lideriyle geçirdikten sonra Washington’a Çarşamba sabahı dönmesi planlanıyordu. Ancak Trump programında değişiklik yaptı ve Çarşamba sabahı yerine yarın gece 8 civarında dönmeye karar verdi

Trump Kuzey Kore Zirvesinden Erken Ayrılacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı tarihi zirveden erken ayrılmayı planladığını belirtirken, gerekçe olarak da Kuzey Kore’yle nükleer görüşmelerin “beklenenden hızlı ilerlemesini” gösterdi.

Trump’ın normalde Salı gününü Singapur’da Kuzey Kore lideriyle geçirdikten sonra Washington’a Çarşamba sabahı dönmesi planlanıyordu. Ancak zirve zamanı yaklaşırken Trump programında değişiklik yaptı ve Çarşamba sabahı yerine yarın gece 8 civarında dönmeye karar verdi. Bu, ABD Başkanı’nın, daha önceki programa göre 15 saat erken döneceği anlamına geliyor.

Beyaz Saray açıklamasında, “ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmeler halen devam ediyor ve beklenenden daha hızlı ilerledi” ifadesi kullanıldı.

Zirve öncesinde iki ülkenin yetkilileri tarafından yapılan ön görüşmelerde, ilerleme sağlanıp-sağlanamadığı; nasıl bir somut ilerleme sağlandığı henüz net değil. Beyaz Saray açıklamasından sadece birkaç saat önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun zirveden beklentileri düşürme olarak yorumlanan bir açıklama yapmıştı. Trump daha önceki açıklamalarında, Kore Savaşı’nı sonlandırabilecek bir anlaşmaya varma potansiyelinin bulunduğunu söylemişti.

Pompeo ise son açıklamasında, “Bu zirvenin gelecekteki başarılı görüşmeler için gerekli alt koşulları oluşturacağından ümitliyiz” dedi.

Görevdeki bir Amerikan başkanıyla Kuzey Kore lideri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan zirve yerel saatle sabah 9’da başlayacak. İki lider, yanlarında sadece çevirmenlerin bulunacağı baş başa bir görüşme yapacak. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, bu görüşmenin iki saat kadar sürebileceğini belirtti.

Beyaz Saray açıklamasına göre, gün boyu sürecek zirve kapsamında ayrıca bir çalışma yemeği ve iki liderin heyetlerinin de katılacağı daha büyük kapsamlı bir görüşme yapılacak. Amerikan tarafında Trump’a, Dışişleri Bakanı Pompeo, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin Filipinler büyükelçisi ve diğer birkaç ilgili yetkilinin eşlik edeceği kaydedildi.

Trump zirvenin tamamlanmasının ardından Washington’a hareketinden önce Singapur’da basın toplantısı düzenleyecek.

Trump bugün, zirveden “iyi” bir sonuç beklediğini belirtirken, Kim ise günü gözlerden uzak geçirdi.

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