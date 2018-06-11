Trump Kuzey Kore Zirvesinden Erken Ayrılacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı tarihi zirveden erken ayrılmayı planladığını belirtirken, gerekçe olarak da Kuzey Kore’yle nükleer görüşmelerin “beklenenden hızlı ilerlemesini” gösterdi.

Trump’ın normalde Salı gününü Singapur’da Kuzey Kore lideriyle geçirdikten sonra Washington’a Çarşamba sabahı dönmesi planlanıyordu. Ancak zirve zamanı yaklaşırken Trump programında değişiklik yaptı ve Çarşamba sabahı yerine yarın gece 8 civarında dönmeye karar verdi. Bu, ABD Başkanı’nın, daha önceki programa göre 15 saat erken döneceği anlamına geliyor.

Beyaz Saray açıklamasında, “ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmeler halen devam ediyor ve beklenenden daha hızlı ilerledi” ifadesi kullanıldı.

Zirve öncesinde iki ülkenin yetkilileri tarafından yapılan ön görüşmelerde, ilerleme sağlanıp-sağlanamadığı; nasıl bir somut ilerleme sağlandığı henüz net değil. Beyaz Saray açıklamasından sadece birkaç saat önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun zirveden beklentileri düşürme olarak yorumlanan bir açıklama yapmıştı. Trump daha önceki açıklamalarında, Kore Savaşı’nı sonlandırabilecek bir anlaşmaya varma potansiyelinin bulunduğunu söylemişti.