Trump ‘Kuzey Kore Zirvesine’ Yeniden Yeşil Işık Yaktı

Ancak Mattis, zirvenin daha önce planlandığı gibi 12 Haziran tarihinde yapılıp-yapılmayacağı konusunda net bir yanıt vermedi, bununla birlikte, “Diplomatlar konu üzerinde çalışıyor, değişen bir şey yok” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, Savunma Bakanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “iki taraf arasında devam eden görüşmelerin” iptal edilen zirvenin yapılması olasılığını yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Başkan, Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililerin zirvenin yapılabilmesi için hazırlık görüşmelerine yeniden başladığını da kaydetti. Trump, “(Kuzey Koreliler) zirveyi yapma konusunda ısrarlılar. Biz de istiyoruz. Bakalım ileriki günlerde göreceğiz,” dedi.

Annapolis kentindeki Deniz Harp Okulu’nda yapacağı konuşma için Beyaz Saray’dan ayrılırken açıklamada bulunan Trump, “Ne olacağını hep birlikte göreceğiz, hatta bakarsınız 12’si (Haziran) bile olabilir” dedi.

Trump, 12 Haziran günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la Singapur’da yapılması planlanan zirvenin hala aynı tarih ve yerde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika ile hala herhangi bir zamanda görüşme masasına oturmaya istekli olduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin ABD’ye, yeniden bir ikili zirve yapılması konusunu düşünmesi için zaman ve fırsat tanımaya hazır olduğu kaydedildi.

Amerika Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin bu açıklamasını olumlu ve yapıcı olarak nitelemişti. Trump mesajında, “Kuzey Kore’den sıcak ve yapıcı bir açıklama gelmesi sevindirici. Yakında bu sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, muhtemelen de bu, uzun ve kalıcı refah ve barışa giden bir süreç olacak. Bunu sadece zaman (ve yetenek) belirleyecektir” dedi.

