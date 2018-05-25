HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump ‘Kuzey Kore Zirvesine’ Yeniden Yeşil Işık Yaktı

25.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran günü Kuzey Kore lideri Kim Jung-Un’la Singapur’da yapılması planlanan zirvenin hala aynı tarih ve yerde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Trump, dün zirveyi iptal ettiğini açıklamıştı

Trump ‘Kuzey Kore Zirvesine’ Yeniden Yeşil Işık Yaktı

ABD Başkanı Donald Trump, dün iptal ettiğini açıkladığı 12 Haziran zirvesinin hala mümkün olabileceğini söyledi.

Trump, 12 Haziran günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la Singapur’da yapılması planlanan zirvenin hala aynı tarih ve yerde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Annapolis kentindeki Deniz Harp Okulu’nda yapacağı konuşma için Beyaz Saray’dan ayrılırken açıklamada bulunan Trump, “Ne olacağını hep birlikte göreceğiz, hatta bakarsınız 12’si (Haziran) bile olabilir” dedi.

Başkan, Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililerin zirvenin yapılabilmesi için hazırlık görüşmelerine yeniden başladığını da kaydetti. Trump, “(Kuzey Koreliler) zirveyi yapma konusunda ısrarlılar. Biz de istiyoruz. Bakalım ileriki günlerde göreceğiz,” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, Savunma Bakanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “iki taraf arasında devam eden görüşmelerin” iptal edilen zirvenin yapılması olasılığını yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Ancak Mattis, zirvenin daha önce planlandığı gibi 12 Haziran tarihinde yapılıp-yapılmayacağı konusunda net bir yanıt vermedi, bununla birlikte, “Diplomatlar konu üzerinde çalışıyor, değişen bir şey yok” dedi.

Kuzey Kore Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika ile hala herhangi bir zamanda görüşme masasına oturmaya istekli olduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin ABD’ye, yeniden bir ikili zirve yapılması konusunu düşünmesi için zaman ve fırsat tanımaya hazır olduğu kaydedildi.

Amerika Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin bu açıklamasını olumlu ve yapıcı olarak nitelemişti. Trump mesajında, “Kuzey Kore’den sıcak ve yapıcı bir açıklama gelmesi sevindirici. Yakında bu sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, muhtemelen de bu, uzun ve kalıcı refah ve barışa giden bir süreç olacak. Bunu sadece zaman (ve yetenek) belirleyecektir” dedi.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Kuzey Kore Zirvesinin İptali Borsaları Olumsuz EtkilediKuzey Kore Zirvesinin İptali Borsaları Olumsuz Etkiledi
Facebook ve Google hakkında ilk şikayetler geldiFacebook ve Google hakkında ilk şikayetler geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

İlginizi Çekebilir

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

Kanada'da patlama!

Kanada'da patlama!

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.