Trump Kuzey Kore Zirvesini İptal Etti

Kuzey Kore medyası tarafından verilen açıklamasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Kuzey Kore’yle Libya’yı kıyaslayan Amerikalı mevkidaşı Mike Pence’ın açıklamalarını “siyaseten aptalca” bulduğunu bildirmişti. Kaddafi, Batı’yla anlaşarak nükleer programından vazgeçmiş, siyasi kozunu yitirmiş ve daha sonra ülkesinde çıkan ayaklanmada NATO destekli savaşçılar tarafından öldürülmüştü.

Bunu ‘‘Kaçan bir fırsat’’ olarak değerlendiren Trump, bir gün hala Kim’le bir araya gelmeyi umduğunu söyledi.

Trump, Kuzey Kore liderine gönderdiği mektupta ‘‘Maalesef son açıklamanızdaki büyük öfke ve açık düşmanlık nedeniyle bu kez uzun süredir planlanan bu görüşmeyi gerçekleştirmenin uygunsuz olacağını hissediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveyi iptal etti.

Kuzey Kore tarafından seçilen küçük bir grup uluslararası gazeteci, bugün Punggye-ri sahasındaki tünellerin imha edilmesine tanık oldu. Pyonyang bunun nükleer denemelerini sona erdirmek için kararlılığının göstergesi olduğunu söylüyor.

Kuzey Kore’nin bu adımı uluslararası toplum tarafından nükleer silahları konusunda yaşanan gerilimin sona ermesi için atılmış pozitif bir adım olarak karşılansa da henüz sembolik olarak değerlendiriliyor.

