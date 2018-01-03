Trump Kuzey Kore’nin “düğmesi” ile alay etti

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – ABD başkanı Trump'ın Salı günü twitter'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iki ülkenin nükleer cephaneliklerinin gücü üzerine yaptığı paylaşım endişeleri artırırken, esprilere sebep oldu.

Trump, "Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 'Nükleer Düğme her zaman masamda dedi'. Tükenmiş ve aç bırakan rejiminden birisi lütfen ona bende çok daha büyük ve güçlü bir ‘nükleer düğme' olduğunu bildirir mi, üstelik benim ‘düğmem' çalışıyor!” yazdı.

Çevrimiçi olarak verilen cevap, nükleer silahlar kadar potansiyel felaket olan bir konunun, bunları kullanma gücüne sahip bir adam tarafından sosyal medyada bu şekilde tartışmaya açılmasından duyulan endişe oldu.

Bazı yorumcular Trump'ın gelecek hafta "En Yalancı ve Yozlaşmış Medya Ödülleri" ni kazanacağına dair bir duyuru ve küresel havayolu güvenliğinde rekor bir yılın sorumlusu olduğuna dair bir beyan da dahil olmak üzere Salı günü atılan tweetlerin ABD başkanı ile ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu gösterdiğini söyledi.