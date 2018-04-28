Trump: Kuzey Kore’ye yaptırımlar devam edecek

Türkiye de Kore Yarımadası’ndaki uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile uzun ve güzel bir görüşme yaptım. Çok güzel şeyler oluyor, Kuzey Kore ile yapılacak görüşmenin yer ve zamanı ile ilgili hazırlıklar yapılıyor” dedi. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında biraraya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada ise Kuzey ve Güney Kore liderleri arasındaki uzlaşmaya rağmen, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların sürdürüleceğini belirtti. Kuzey Kore nükleer silahlardan tamamen arınana kadar ekonomik baskının sürdürüleceğini ifade eden Trump, yapılan baskı sayesinde Kuzey Kore lideri Kim'in diyalog kurmaya yanaştığını kaydetti.

Varılan uzlaşma

Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Cuma günü iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da tarihi bir buluşma gerçekleştirmiş, imzalanan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak” ifadesi yer almıştı. Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı da ele alınmış ve Yarımada'nın kademeli olarak nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.