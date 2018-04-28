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Trump: Kuzey Kore’ye yaptırımlar devam edecek

28.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Kore liderleri arasındaki uzlaşma memnuniyet yaratsa da, ABD Başkanı Trump Kuzey Kore’ye yaptırımların süreceğini açıkladı.

Trump: Kuzey Kore’ye yaptırımlar devam edecek

Türkiye de Kore Yarımadası’ndaki uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile uzun ve güzel bir görüşme yaptım. Çok güzel şeyler oluyor, Kuzey Kore ile yapılacak görüşmenin yer ve zamanı ile ilgili hazırlıklar yapılıyor” dedi. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında biraraya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada ise Kuzey ve Güney Kore liderleri arasındaki uzlaşmaya rağmen, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların sürdürüleceğini belirtti. Kuzey Kore nükleer silahlardan tamamen arınana kadar ekonomik baskının sürdürüleceğini ifade eden Trump, yapılan baskı sayesinde Kuzey Kore lideri Kim'in diyalog kurmaya yanaştığını kaydetti.

Varılan uzlaşma

Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Cuma günü iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da tarihi bir buluşma gerçekleştirmiş, imzalanan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak” ifadesi yer almıştı. Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer programı da ele alınmış ve Yarımada'nın kademeli olarak nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Güney Kore'deki ABD askerleri

Kuzey ve Güney Kore arasında varılan uzlaşma, uluslararası düzeyde memnuniyetle karşılandı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kore Yarımadası'nda olası bir barış anlaşması imzalanmasının ardından Güney Kore'de konuşlandırılmış ABD askerlerinin çekilmesi konusuna açıklık getirmedi. Böyle bir anlaşmanın imzalanması halinde, diplomatların konuyu ele alacaklarını belirten Mattis, şimdi önemli olanın şart koymaksızın yakınlaşma sürecinin devam etmesi olduğunu ifade etti.

Türk Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "KoreYarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradeleri memnuniyetle karşılıyoruz” denildi. Açıklamada, "Kore Yarımadası'nda güven ortamının oluşturulmasını ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen diplomasi sürecinin yapıcı şekilde ilerlemesini hem bölge, hem dünya barışı için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” ifadesi kullanıldı.

İran'ın tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi Koreli liderlerin tarihi buluşmasını dünya barışı yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ancak Kasımi, ABD Başkanı Trump'a barış planlarından uzak durması çağrısında bulundu. Kasımi, "Amerikan hükümeti İran ile yapılan nükleer anlaşmada, uluslararası anlaşmalara uymadığını kanıtladı bu nedenle de güvenilir değil” dedi.

İsrail: Ortadoğu açısından olumlu bir gelişme

İsrail ise Kuzey ve Güney Kore arasındaki uzlaşmayı Ortadoğu açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. İsrail İstihbarat Bakanı İsrail Katz, Kore Yarımadası'ndaki gelişmenin Ortadoğu'ya da olumlu etkileri olacağını belirterek, İran ve Kuzey Kore arasında füze teknolojisi alanında işbirliği olduğunu savundu. Ayrıntılı bilgi vermeyen Katz, "Bu konuda çok sayıda kanıtlarının” olduğunu söyledi.

Rusya'dan destek

Rusya, Kore sorununun çözümüne katkı sağlamak istediğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Rusya, Çin, ABD, Japonya ile Güney ve Kuzey Kore'den oluşan altılı grubun, sorunun çözümü için ideal ve alternatifsiz olduğunu belirtti. Morgulov, Moskova'nın Kuzey ve Güney Kore'de ekonomi ve altyapı projelerine de destek verebileceğini kaydetti.

DW,DHA,AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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