Trump: ‘Kuzey Kore’yle Doğru Koşullarda Görüşebiliriz’

Başkan Donald Trump, ABD’nin Kuzey Kore’yle sadece “doğru koşullar” oluştuğu takdirde görüşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’da eyalet valileriyle toplantısında konuşan Trump, yönetiminin talepleri üzerine, Çin’in Kuzey Kore konusunda daha önce hiç olmadığı kadar çaba gösterdiğini savundu. Ancak Trump, Pyongyang’a getirilen yaptırımlara rağmen, Kuzey Kore’ye birçok ürünün Rusya üzerinden girdiğini belirtti.

Trump, bir önceki başkan Barack Obama’nın, kendisine, Kuzey Kore’nin ABD’nin yüzleştiği “başlıbaşına en büyük sorun” olduğunu söylediğini aktardı. Başkan Trump sık sık, Kuzey Kore konusunda önceki yönetimlerin sorunu çözemediğini ve kendisinin bunu yapacağını söylüyor.

Başkan Trump, Kuzey Kore’yle görüşmeler yapılması ihtimali konusunda, “Ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

Kuzey Koreli bir temsilci Pazar günü Güeny Kore’de Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede ABD’yle görüşmeler yapmak istedikleri mesajını göndermişti.

Amerikan yönetimi ise, herhangi bir diyaloğun amacının nükleer silahsızlanma olması gerektiğini belirtiyor.

ABD ve uluslararası camia, Kuzey Kore’ye nükleer ve füze programlarını sonlandırması için baskı yapıyor. Ancak Kuzey Kore bu konuda bir geri adım atmayacağı noktasında ısrarlı görünüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nükleer ve balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore’ye yönelik bir dizi yaptırımları kabul etmişti.