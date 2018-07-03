Trump: ‘Kuzey Kore’yle Görüşmeler İyi Geçiyor’

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore’yle görüşmelerin “iyi geçtiğini” belirtti. Amerikalı yetkililer de, geçen ay Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirvenin ardından bir nükleer silahsızlanma planı hazırlamak için Pyongyang’la anlaşma sağlamaya çalışıyor.

Beyaz Saray, devam eden görüşmeleri olumlu olarak niteledi ancak Amerikan istihbaratının Kuzey Kore’nin silah kapasitelerini genişletmekte olduğunu tespit ettiği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmadı.

Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Kuzey Kore’nin 8 aydır hiçbir roket fırlatmadığına ya da nükleer deneme yapmadığına dikkati çekti.

Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kore Yarımadası’nın nükleer silahtan arındırılması görüşmeleri kapsamında bu hafta Kuzey Kore’ye gideceğini açıkladı.

Bir Amerikan heyeti de geçen haftasonunda Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırda Kuzey Koreli yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıda 12 Haziran’daki Trump-Kim zirvesinin ardından açıklanan bildiriyi hayata geçirme yolunda atılacak adımlar konuşuldu.

Trump Twitter mesajında, “Kuzey Kore’yle çok sayıda iyi görüşmeler yapılıyor-görüşmeler iyi geçiyor” ifadesini kullandı.

