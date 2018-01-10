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Trump Kuzey Kore'yle ‘Uygun Şartlarda’ Görüşmeye Açık

10.01.2018 21:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Donald Trump, ABD’nin Kuzey Kore ile uygun zamanda, doğru şartlar altında görüşmeye açık olduğunu dile getirdi” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, uygun zamanda ve şartlarda Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Güney Kore lideri Moon Jae-in ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders imzalı açıklamada, "İki lider Kuzey Kore'ye karşı azami baskının sürmesinin önemi konusunda mutabık kaldı. Başkan Trump, ABD'nin Kuzey Kore ile uygun zamanda, doğru şartlar altında görüşmeye açık olduğunu dile getirdi” denildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada da aynı ifadeler yer aldı. Güney Kore'nin açıklamasına göre Trump ayrıca, iki ülke görüşmeleri sürdüğü sürece askeri adım atılmayacağını da kaydetti.

İki lider arasındaki telefon görüşmesi, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin iki yıldır ilk defa temas kurmasının ardından geldi.

Olimpiyat heyetine Pence başkanlık edecek

Bu arada Beyaz Saray gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li heyete, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderlik edeceğini açıkladı.

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