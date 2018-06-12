Trump: 'Kuzey Kore'yle Yeni Bir Tarih Yazıyoruz'

Başkan Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ve Amerika arasında yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi. Trump, Kim'le yaptığı ve daha önce benzeri olmayan görüşmenin bir Amerikan başkanıyla Kuzey Kore lideri arasında bir ilk olduğunu kaydetti. Başkan Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ve Amerika arasında yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi. Trump, Kim'le yaptığı ve daha önce benzeri olmayan görüşmenin bir Amerikan başkanıyla Kuzey Kore lideri arasında bir ilk olduğunu kaydettiTrump, Kim'le yaptığı ve daha önce benzeri olmayan görüşmenin bir Amerikan başkanıyla Kuzey Kore lideri arasında bir ilk olduğunu ve gerçek değişimin mümkün olabileceğini kanıtladığını kaydetti. Başkan, sözlerine şöyle devam etti: ”Kim'e halkına aydınlık bir gelecek sunacak bu ilk cesur adımı attığı için teşekkür ediyorum. Görüşmemiz dürüst ve verimliydi. Çok kısa bir süre içinde birbirimizi yakından tanıma imkanı bulduk. Yeni bir tarih yazmaya ve ülkelerimiz arasında yeni bir sayfa açmaya hazırız.”

​Başkan Trump, basın toplantısında ayrıca, barışın tüm çabalara değeceğini ve bugünkü görüşmenin zorlu barış sürecinin başlangıcı olduğunu belirtt. Nükleer silahlarından vazgeçmesi ve dünyanın geri kalanıyla ilişki kurmaya başlaması durumunda Kuzey Kore'nin elde edeceği başarıların sınırı olmadığını kaydeden Başkan, şunları ifade etti: ”Kim'in önünde, halkı için yeni bir güvenlik ve refah dönemi başlatması açısından daha önce eşi benzeri görülmemiş bir fırsat var. Birlikte ortak bir anlaşma imzaladık. Kim, bu anlaşmayla birlikte Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin tereddütsüz taahhüt verdiğini bir kez daha yineledi. Ayrıca anlaşma şartlarının yerine getirilmesi için gereken dinamik müzakere sürecini bir an önce başlatma kararı aldık. Kim bunu yapmak istiyor. Artık geçmişte yaşamıyoruz. Bizim yönetimimiz, Kuzey Kore'yle müzakereleri bir türlü başlatamayan ve anlaşma yapamayan diğer yönetimlere benzemiyor. Kim, bana, şimdiden büyük bir füze motoru deneme sahasını devre dışı bırakmaya başladıklarını anlattı. Bu ayrıntı, imzalanan belgede yer almıyor. Bu konuda belgeyi imzaladıktan sonra anlaştık. Bu gelişme, füze denemelerinin sona erdirilmesi açısından çok büyük bir adım. Bu saha pek yakında devre dışı bırakılacak. Bugün zorlu bir sürecin başlangıç noktasıdır. Gözlerimiz açıldı, barış elde etmek, harcadığımız tüm çabalara değer.”

Başkan Trump'ın basın toplantısında altını çizdiği bir başka nokta, savaş başlatmanın kolay, ancak barış yapmanın zor olmasıyla ilgili. Kim Jong Un'un halkına mutluluk ve güvenlik getirecek bir süreç başlattığını vurgulayan Trump, Kore insanının yetenekli, çalışkan ve becerikli olduğunun altını çizdi. Başkan, bugüne kadarki durumun sürdürülemez olduğunu ve bunun değişeceğini kaydetti. Trump şöyle devam etti: ”Herkes savaş başlatabilir ama barışı sadece en cesur olanlar yapar. Kore Yarımadası'ndaki halklar aynı kültürel mirası, dili, gelenekleri ve kaderi paylaşıyor. Ancak iki ulusun yeniden birleşmesi için arada engel oluşturan nükleer silahlar ortadan kaldırılacak. Bu esnada yaptırımlar etkili olmaya devam edecek. Tüm Koreliler'in uyum içinde bir arada yaşadıkları, ailelerin birleştiği, yeni umutların doğduğu, barış ışığının savaş karanlığını kovaladığı bir gelecek hayal ediyoruz. Bu parlak geleceğe erişebiliriz, bu süreci şu anda başlattık. Bunu başaracağız. Herkes şimdiye kadar bunun başarılamayacağını sanıyordu ancak bugün olağanüstü bir gün, çünkü barış geliyor. Dünya tarihi açısından tarihi bir anı yaşıyoruz. Kim, Kuzey Kore'ye geri dönüyor, ancak ülkesine ayak basar basmaz bu süreci başlatmak için düğmeye basacak ve halkını çok mutlu edecek.”

Trump, Kuzey Kore'de tutuklanarak işkence gören ve koma halinde Amerika'ya iade edildikten kısa süre sonra yaşamını yitiren Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'a da değindi. Başkan, şöyle konuştu: ”Otto Warmbier çok özel bir insan. Benim hayatımdaki yeri çok ayrı, uzun zaman da öyle kalacak. Ailesi benim yakın arkadaşlarım. Otto olmasaydı bugün bu noktada olmazdık. Otto'nun öldüğü gün birşeyler başladı. Ölümü çok korkunç, çok acımazsızdı. Ancak o andan itibaren Kuzey Kore de dahil herkes bundan sonra ne olacağına odaklanmaya başladı. Otto'nun boşuna ölmediğine inanıyorum, ailesine de bu inancımı ilettim. Hem Otto, hem de ailesi çok özel insanlar. Bugün burada olmamızda Otto'nun çok büyük katkısı var.” Başkan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını bıraktığının nasıl doğrulanacağına ilişkin bir soruya, Kim'le bu konuyu ele aldıklarını ve birçok yetkilinin Kuzey Kore'de devreye girerek ülkenin nükleer silahlardan arındırıldığından emin olacağını söyledi. Trump, ”Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ekibi bu konuda somut işler başardı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırıldığından emin olmamıza destek verecek birçok kişiyle yakın çalışma içinde olacağız,” dedi. Trump, sözünü ettiği yetkililerin hem Amerikalılar'dan hem de uluslararası kurumlardan geleceğini söyledi.

Trump'a yöneltilen bir başka soru da Pyongyang'e gidip gitmeyeceğiyle ilgiliydi. Başkan bu soruyu şöyle yanıtladı: ”Bir ara gideceğim. Zamanı geldiğinde Pyongyang'e gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Uygun şartlar oluştuğunda ve zamanı geldiğinde ben de Kim'i Beyaz Saray'a davet edeceğim. O da bunu kabul etti. Zamanın ve şartların uygun olmasının altını çiziyorum. Yeri geldiğinde daha da ileri gideceğiz ama bugün imzaladığımız anlaşma birçok meseleyi kapsıyor. İmzaları attıktan sonra başka konularda da anlaştık. Hayatım boyunca bunu yaptığım başka birçok an olmuştur. Mutabık kaldığımız bazı konuları zaman darlığı yaşadığımız için anlaşma kapsamına alamadık.” Trump, nükleer silahsızlanma sürecinin nasıl yürütüleceğiyle ilgili soruya ise bilimsel olarak bu sürecin oldukça zor olduğunu ve uzun zaman alacağını, bazı bekleme süreçleri olacağını, ancak süreç bir kez başladıktan sonra gerisinin geleceğini söyledi. Trump, ”Süreç başladıktan sonra silahlar kullanılmaz hale gelecek, bu müjdeli bir haber. Bu çok kısa süre içinde başlayacak ve hallolacak. Mekanik açıdan elimizden geldiğince hızlı davranacağız,” dedi.