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Trump'la ilişkisi olduğu iddia edilen porno yıldızı gözaltında!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'la 2006 yılında bir ilişki yaşadığını, 2016'da ise Trump'ın avukatından sus payı olarak 130 bin dolar aldığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels, Ohio'da bir striptiz kulübünde gözaltına alındı

Trump'la ilişkisi olduğu iddia edilen porno yıldızı gözaltında!

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı iddia edilen ilişki nedeniyle dünya çapında bir üne kavuşan porno yıldızı Stormy Daniels, Ohio'da gözaltına alındı.

MÜŞTERİNİN KENDİSİNE DOKUNMASIN İZİN VERDİ

Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Daniels'ın bir striptiz kulübünde sergilediği performans sırasında bir müşterinin kendisine dokunmasına izin verdiği için gözaltına alındığını söyledi.

Avenatti, "Bir müşterinin cinsel olmayan bir şekilde ona dokunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Avenatti, müvekillinin tüm ülkede 100'den fazla striptiz kulübünde sergilediği gösterisinin aynısını yaptığı için gözaltına alındığını belirtti. Daniels'ın avukatı, "Bu kurmaca ve siyasi gerekçeli. Çaresizlik kokuyor. Tüm düzmece suçlamalarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ohio yasalarına göre, işlerini çıplak veya yarı çıplak yapan kişilerin işleri sırasında aile üyesi olmayan kimseye dokunmasına izin verilmiyor.

Gerçek adı Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, 2006 yılında Donald Trump ile yaşadığını iddia ettiği ilişkiyle gündeme gelmişti. Daniels, 2016 yılında Trump'ın avukatının susması karşılığında kendisine 130 bin dolar ödediğini iddia etmişti. Trump ise Daniels ile ilişkisi olduğuna dair iddiaları reddetmişti.


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