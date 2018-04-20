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Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiği iddia edilen skandal görüşme dünyayı sarstı.

Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması

FBI’ın eski başkanı James Comey’nin ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmelere dair notlar ABD Adalet Bakanlığı tarafından ABD Kongresi’ne sunuldu. Görüşmelere göre Comey, Trump’ın Rusya ile ilişkileri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında ‘ciddi çekinceleri’ olduğunu not etmiş.

'CADI AVI DEVAM EDECEK Mİ?'

Trump ise Comey ile görüşmelerinin yayınlanması üzerine bunun kendisinin Rusya ile bağlantılı hareket ettiği yönündeki iddiaları çürüttüğünü savundu ve Twitter'dan “James Comey Memoları yayınlandı ve açıkça gösteriyor ki NE (RUSYA İLE) İŞBİRLİĞİ NE DE (ADALETE) ENGEL OLMA var. Ayrıca, gizli bilgileri sızdırdı. Cadı avı devam edecek mi?” diye yazdı.

Öte yandan, Comey’nin Trump’la görüşmelerine ait notlarda Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen skandal bir konuşma dikkat çekti. Buna göre, Trump, Comey ile görüşmesinde kendisinin Rusya’da seks işçileriyle parti yaptığı iddialarını ‘saçmalık’ diye reddetti ancak daha sonra “Putin, bana ‘Dünya’nın en güzel fahişeleri bizde’ dedi” ifadelerini kullandı. Trump ile Putin arasında bu tür bir konuşma geçmesi Dünya basınında da yankı buldu. (Habertürk)

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