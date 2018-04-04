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Trump, Macron’la IŞİD’le mücadele konusunu görüştü

04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Maccron’la telefonda görüştü. Her iki lider IŞİD’i tamamen yenilgiye uğratma konusundaki taahhütlerini yinelediler.

Trump, Macron’la IŞİD’le mücadele konusunu görüştü

Başkan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Maccron’la telefonda görüştü. Her iki lider IŞİD’i tamamen yenilgiye uğratma konusundaki taahhütlerini yinelediler

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