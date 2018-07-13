Trump May’i Önce Yerdi Sonra Övdü

sert eleştirilerde bulunduğu İngiltere Başbakanı Theresa May’i bu sefer “muazzam bir iş çıkaran harika bir kadın” olarak niteledi.

Trump, İngiltere’yi resmi ziyareti çerçevesinde biraraya geldiği May’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, son birkaç günde May’i çok daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Bence müthiş bir kadın” dedi. ABD-İngiltere ilişkilerinin mevcut durumuna bir not vermesinin istenmesi üzerine Trump, ilişkileri “en üst düzeyde özel” olarak tanımladı.

Trump, röportajda söylediği, geçen hafta istifa eden İngiliz dışişleri bakanı Boris Johnson’ın harika bir başbakan olabileceği görüşünü de yineledi.

Trump’ın basın toplantısında, İngiliz bulvar gazetesi “Sun”a verdiği röportajın yarattığı tepkiyi yumuşatma gayreti sergilemeye çalıştığı görüldü.

Gazetenin aktardığına göre Trump röportajda, May’in Brexit sürecini idaresini ve AB’yle ilişkilere yönelik planını eleştirirken, bunun muhtemelen ABD’yle gelecekteki her türlü olası ticaret anlaşmasını “öldüreceği” görüşünü dile getirmişti. Trump, May’in müzakeresini yaptığı anlaşmanın, İngiliz halkının referandumda oy verdiği pozisyondan çok farklı olduğunu öne sürmüştü. Trump ayrıca, İngiltere’nin AB’yle müzakereleri sırasında May’a tavsiyelerde bulunduğunu ancak May’in kulak vermediğini de iddia etmişti.