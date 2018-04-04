Trump Meksika Sınırına Asker Gönderiyor

Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına asker gönderilmesini öngören bir kararname imzalayacağı açıklandı. Kararname, Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarını, ülkenin güneybatı sınırına Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılması için valilerle birlikte çalışmakla görevlendiriyor.
Trump’ın bu kararını, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Nielsen, Başkan Trump’ın kararnameyi bugün imzalayacağını belirtti.
Amerika’daki mevcut göçmenlik yasalarını eleştiren ve Kongre’yi bu yasalarda değişiklikler yapmaya çağıran Nielsen, şu anki sistemin “kötü davranışı ödüllendirdiğini” ve “harekete geçme zamanının geldiğini” söyledi.
Nielsen, ayrıntıların üzerinde hala çalışıldığını ancak Ulusal Muhafız birliklerinin sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin misyonuna yardımcı olmasının beklendiğini kaydetti.
Trump dün yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminden bu yana sözünü verdiği duvar inşa edilinceye kadar güney sınırına orduyu göndermeyi planladığını söylemişti.
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