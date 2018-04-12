Trump: ‘Mueller’ı Kovmak İsteseydim Kovardım’

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ı geçen yılın sonunda kovmayı planladığı yönünde bir gazetede çıkan haberi yalanladı.

Mueller, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştırmakla görevlendirilmişti. Amerikan istihbarat servisleri, seçimlere Rus müdahalesinin olduğu tespitine varmıştı, ancak Moskova bunu ısrarla reddediyor.

Mueller ayrıca Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla gizli işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor.

Bu iddiaları da Trump sürekli yalanlıyor. Başkan Trump, Mueller’in soruşturmasını da sık sık eleştiriyor ve kendisine bir “cadı avı” yürütüldüğünü savunuyor.

New York Times gazetesi bir haberinde, Trump’ın geçen Aralık ayında Mueller’ı görevden almaya çalıştığını öne sürmüştü.

Trump bu sabah Twitter üzerinden paylaştığı mesajda bu haberi yalanladı. Trump mesajında, “Başarısız New York Times’ın belirttiği şekilde Robert Mueller’ı Aralık’ta kovmayı isteseydim bunu yapardım” diye yazdı.

Bu arada iki partiden de senatörlerin arasında bulunduğu bir grup dün Mueller’i ve soruşturmasını korumaya yönelik bir tasarı sundu. Tasarının gelecek hafta Senato Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülüyor.

Amerikan basınında, Başkan Donald Trump’ın Rusya soruşturmasının başındaki isim Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ı görevden almayı değerlendirdiği yönünde haberler de yer almıştı.

Avukatı Michael Cohen’in New York’ta ofisine, kaldığı otele ve evine yönelik baskınlara oldukça öfkelenen Trump’ın, Rosenstein’ı görevden almayı düşündüğü iddiaları da iç kamuoyunda çok tartışılıyor.