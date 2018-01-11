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Trump: ‘Mueller’le Görüşme İhtimalim Düşük’

11.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller’le görüşmesinin “pek olasılık dahilinde görünmediğini” söyledi. Trump, göçmenlik konusundaki herhangi bir anlaşmanın Meksika sınırına duvar inşası için ödenek desteği içermesi gerektiğini de vurguladı.

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller'le görüşmesinin "pek olasılık dahilinde görünmediğini” söyledi.

Trump Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Erna Solberg'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Amerikan medyasında Mueller'in ekibinin Trump'la görüşmek istediği yönündeki haberlere rağmen, böyle bir görüşme olasılığının düşük olduğu mesajını verdi.

Mueller'le görüyüp görüşmeyeceği şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, seçim kampanyasıyla Rusya arasında "hiçbir gizli işbirliğinin olmadığını” yineleyen Trump, "Gizli işbirliği olmadığı gibi, hiç kimse herhangi bir düzeyde herhangi bir gizli işbirliği bulmadı ki, (Mueller'la) bir görüşme olması bile pek ihtimal dahilinde görünmüyor” dedi.

Trump'ın avukatları daha önce, Mueller'in taleplerine olumlu yanıt vereceklerini belirtmişti. Amerikan medyasında, Mueller'in ekibiyle Trump'ın avukatları arasında, Mueller'in başkanla olası bir görüşmesinin ayrıntıları konusunda hazırlık toplantıları yapıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Başkan Trump basın toplantısında, "Trump kampanyasıyla Ruslar arasında gizli işbirliği olmadığını, esas işbirliğinin Demokratlar'la Ruslar arasında olduğunu” öne sürdü.

Trump, bu konudaki suçlamaların Demokratlar'ın seçim yenilgisine kılıf uydurmak için yarattığı bir "oyun” olduğunu ve 11 aydır yönetimi üzerinde "düzmece bir bulut” oluşturduğunu savundu.

Başkan Trump, Mueller'le görüşüp görüşmeyeceği konusunda "ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

Basın toplantısında göçmenlikle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Trump, göçmenlik konusundaki herhangi bir anlaşmanın Meksika sınırına duvar inşası için ödenek desteği içermesi gerektiğini vurguladı.

Trump, seçim kampanyasında sözünü verdiği duvar inşasına fon ayrılmasının, ülkeye çocuk yaşta aileleriyle birlikte getirilen belgesiz yüzbinlerce genç göçmeni korumaya yönelik yasanın bir parçası olması gerektiğini belirtti.

"Güvenlik için duvara ihtiyacımız var, bu duvar olmalı” diyen Trump, sınır duvarını içermeyen bir anlaşmayı imzalamayacağını kaydetti.

Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, anlaşmayla ilgili ana kaygısının Amerika'ya karşı "adil olmayan” maddeleri içermesi olduğunu söyledi. Bir iklim anlaşmasına karşı bir sorununun olmadığını ancak Paris anlaşmasının "kötü bir anlaşma” olduğunu savunan Trump, bu kaygılarının giderilmesi halinde Amerika'nın "geri dönebileceğini” belirtti.

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