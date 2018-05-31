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Trump Muhafazakar Film Yönetmenini Affetti

31.05.2018 23:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, muhafazakar film yönetmeni Dinesh D'Souza’yı affetti. D'Souza 2012’de New York’ta Cumhuriyetçi bir senatör adayının kampanyasına yasadışı katkıda bulunduğunu itiraf etmişti

Trump Muhafazakar Film Yönetmenini Affetti

Başkan Donald Trump, muhafazakar film yönetmeni Dinesh D'Souza’yı affetti. D'Souza 2012’de New York’ta Cumhuriyetçi bir senatör adayının kampanyasına yasadışı katkıda bulunduğunu itiraf etmişti.

Affı açıklarken Trump, “Hükümetimiz tarafından çok adaletsiz davranıldı” ifadelerini kullandı.

Oysa D'Souza bundan dört yıl önce adil bir ceza verdiği için hakime teşekkür etmişti. D'Souza sekiz ay boyunca tutulduğu merkezden gündüz işe gitmek üzere çıkabileceği şekilnde ceza almıştı. D'Souza'nın ayrıca 30 bin dolar tazminat ödemesine de karar verilmişti.

Trump D'Souza’nın affedilmeyi hakettiğini çünkü eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiğini ve toplum hizmeti görevini vatandaşlara ve vatandaşlık almak isteyen göçmenlere İngilizce öğreterek geirdiğini söyledi.

Hindistan doğumlu D'Souza, son yıllarda sık sık Trump’tan önceki başkan Barack Obama’yı eleştiriyordu. D'Souza 2010’da ‘The Roots of Obama's Rage’ (Obama’nın Öfkesinin Kökleri) adlı çok satan bir kitap yazmış, 2012’deyse ‘2016: Obama’s America’ (2016: Obama’nın Amerikası) adlı bir film çekmişti. Filmde Obama’nın 2012’deki seçimi yeniden kazanması halinde Amerika’nın nasıl bir yer olacağı eleştirel şekilde anlatılıyordu.

Trump son yıllarda hüküm giyen iki ismi daha affetmeyi düşündüğünü söyledi. Bunlardan biri beş ay hapis yatan televizyon yıldızı Martha Stewart, diğeriyse eski Demokrat Illinois Valisi Rod Blagojevich. Blagojevich Trump’ın 'The Celebrity Apprentice' adlı televizyon programına da katılmıştı.

Amerika’da başkanların haklarında yanlış hüküm verildiğine inandığı mahkumları affetme yetkisi bulunuyor.

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