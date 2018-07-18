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Trump: Mülteci politikası Merkel’i ağır yaraladı

18.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Merkel'i mülteci politikası nedeniyle eleştirdi.

Trump: Mülteci politikası Merkel’i ağır yaraladı

"Merkel milyonlarca insanın ülkeye girmesine izin vermeden önce bir süperstardı" diyen Trump Almanya Başbakanı’nın bu yüzden ağır yara aldığını söyledi.Amerikan televizyon kanalı Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mülteci politikasını eleştirdi.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson’ın "Sizce Almanya Başbakanı Angela Merkel mi, yoksa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mi ülkesinin çıkarlarını daha iyi temsil ediyor?" sorusuna Trump, "Angela Merkel, milyonlarca insanın Almanya'ya girmesine izin vermeden önce bir süperstardı, ama bu onu yaraladı. Seçimlerde yenilmeyen bir liderdi. Milyonlarca insanın gelmesine izin verdi… Büyük bir göçtü ve görünen o ki bu, Angela Merkel'i çok yaraladı” yanıtını verdi.

Trump, "Kim daha iyi ya da değil konusuna girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki göç konusundan çok yara aldı. Hem de çok, çok fazla..." diye ekledi.

Trump ayrıca Avrupalı liderlerin göç politikalarının Avrupa kültürünü bozduğunu savundu. "Avrupa'da kitlesel göç sonucunda ilerleme kaydeden bir ulus var mı?" sorusuna "Hayır yok” yanıtını veren Trump, "Avrupa’nın göç politikaları bir felaket. Avrupa’yı mahvediyorsunuz. Avrupa kültürünü mahvediyorsunuz. Bu bölgelerde suç oranı yükseliyor ve bir şeyler yapsanız iyi olur” dedi.

Seçim kampanyasından bu yana ABD'nin göç politikalarını eleştiren Trump, kendi ülkesinin de bu konuda daha sert yasalar çıkarması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı, "Dünyanın en kötü göç politikasına sahip ülkesi biziz. Hiçbir yasamız yok” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi lider, Demokratların, göçmenlerin "oylarına ihtiyacı olduğu için" bu konuda herhangi bir adım atmadığını belirterek, "Bu durum ülkemize zarar veriyor... Ama göç yasasını değiştireceğiz" dedi.

Almanya için "Rusya'nın esiri" demişti

ABD Başkanı Trump geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında da Merkel liderliğindeki Alman hükümetini eleştirmişti. Trump, enerji bakımından Moskova'ya bağımlı hâle geldiğini öne sürdüğü Berlin'in "Rusya'nın esiri” olduğunu iddia etmiş ve "Almanya'nın tamamıyla Rusya tarafından kontrol edildiği” ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı ayrıca, Almanya'nın gayrisafi millî hasılasının "sadece yüzde 1'inden biraz fazlasını” savunmaya harcadığı eleştirisini yinelemişti.

Trump'ın ifadelerine yanıt veren Merkel ise Almanya'nın "bağımsız bir şekilde” siyaset yürüten bir ülke olduğunu söylemişti.

İki liderin Brüksel'de bir araya gelmesinin ardından ise dışarıya daha farklı bir tablo çizilmişti. Merkel ile görüştüğü sırada bulundukları odaya davet edilen basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı, "Harika bir toplantı yapıyoruz. Askeri harcamaları değerlendirip ticaret hakkında konuşuyoruz” ifadesini kullanmıştı. Sözlerine devam eden Trump, "Başbakan (Merkel) ile çok ama çok iyi bir ilişkimiz var. Almanya ile inanılmaz bir ilişkimiz var” demişti.

DW,AFP/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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