Trump: Mülteci politikası Merkel’i ağır yaraladı

"Merkel milyonlarca insanın ülkeye girmesine izin vermeden önce bir süperstardı" diyen Trump Almanya Başbakanı’nın bu yüzden ağır yara aldığını söyledi.Amerikan televizyon kanalı Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mülteci politikasını eleştirdi.

ABD’li gazeteci Tucker Carlson’ın "Sizce Almanya Başbakanı Angela Merkel mi, yoksa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mi ülkesinin çıkarlarını daha iyi temsil ediyor?" sorusuna Trump, "Angela Merkel, milyonlarca insanın Almanya'ya girmesine izin vermeden önce bir süperstardı, ama bu onu yaraladı. Seçimlerde yenilmeyen bir liderdi. Milyonlarca insanın gelmesine izin verdi… Büyük bir göçtü ve görünen o ki bu, Angela Merkel'i çok yaraladı” yanıtını verdi.

Trump, "Kim daha iyi ya da değil konusuna girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki göç konusundan çok yara aldı. Hem de çok, çok fazla..." diye ekledi.

Trump ayrıca Avrupalı liderlerin göç politikalarının Avrupa kültürünü bozduğunu savundu. "Avrupa'da kitlesel göç sonucunda ilerleme kaydeden bir ulus var mı?" sorusuna "Hayır yok” yanıtını veren Trump, "Avrupa’nın göç politikaları bir felaket. Avrupa’yı mahvediyorsunuz. Avrupa kültürünü mahvediyorsunuz. Bu bölgelerde suç oranı yükseliyor ve bir şeyler yapsanız iyi olur” dedi.