HABER

Trump Müslüman karşıtı video için özür dilemeye hazır

26.01.2018 22:29 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı Britain First'ün Müslüman karşıtı videolarını retweetlediği için "özür dileyebileceğini" söyledi.

Davos'ta röportaj veren Trump, grup "hakkında hiçbir şey bilmediğini" belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere merkezli aşırı sağcı grup Britain First'ün başkan yardımcısının paylaştığı Müslüman karşıtı videoları retweet ettiği için "özür dileyebileceğini" açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Davos'ta bulunan Trump, televizyon sunucusu Piers Morgan'a bir televizyon röportajı kapsamında açıklamalarda bulundu. Sözkonusu bağlantıları retweetleyerek "korkunç ırkçı insanları" desteklemeyi amaçlamadığını söyleyen Trump, "Eğer bana bu insanların korkunç insanlar, korkunç, ırkçı insanlar olduğunu söylüyorsanız, eğer benden istediğiniz buysa mutlaka özür dilerim" dedi.

"Britain First hakkında hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde konuşan Trump, "Bu tür insanlarla alakam olmasını istemiyorum" dedi.

Morgan'ın İngiltere'nin Rusya, Çin ve Zimbabve liderlerine resmi ziyaret hakkı tanıdığını belirterek "Bir şekilde onlardan daha kötü olmalısınız" yorumuna Trump, "Oluyor böyle şeyler" şeklinde yanıt verdi. Trump, "Hiçbir şey söylemiyorum çünkü umrumda değil" şeklinde konuşurken, "İngiltere'nin büyük bir destekçisi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Donald Trump ay başında Şubat sonunda gerçekleşmesi planlanan İngiltere ziyaretini kendisine karşı planlanan kitlesel protestolar üzerine iptal ettiğini açıklamıştı. Ancak Davos'ta bir araya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ile Donald Trump, bu yıl gerçekleşecek bir ziyaretin "detaylarına son şeklini verdiklerini" kaydetti.

Sözkonusu röportaj 28 Ocak'ta yayınlanacak.

dpa/BÜ/ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.