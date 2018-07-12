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Trump : "NATO İki Gün Öncesinden Daha Güçlü"

12.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Trump zirve sonunda, "Çok başarılı bir zirve oldu. NATO, bugün, iki gün öncesinden daha güçlü" dedi. Trump, Avrupalı müttefiklerini "NATO’dan çekilmekle" tehdit ettiği yönündeki iddiaları da reddetti

Trump : "NATO İki Gün Öncesinden Daha Güçlü"

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan iki günlük NATO zirvesine Başkan Donald Trump’ın "savunma harcamalarına Avrupa’nın daha çok katkı yapması ısrarı" damga vurdu. Kriz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in "acil ve olağanüstü" gündemle düzenlediği toplantıda aşıldı. Trump zirve sonunda, "Çok başarılı bir zirve oldu. NATO, bugün, iki gün öncesinden daha güçlü" dedi. Trump, Avrupalı müttefiklerini "NATO’dan çekilmekle" tehdit ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Başkan Donald Trump Perşembe günü, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında krize yol açan ve olağanüstü toplantı yapılmasına neden olan "NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını bütçelerinin yüzde 2’sinin üzerine çıkarma" konusunda kendisine söz verdiklerini belirtti. Trump, "Dünkü sözlerim biraz sertti. Ama NATO’ya olan inancım tamdır. İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var" dedi. Amerika’nın savunma harcamaları konusundaki rahatsızlığını açıkça Avrupa liderlerine aktardığını da belirten Başkan Trump, "Bu konuda çok mutsuz olduğumu söyledim. NATO, ABD’den çok, Avrupa’ya yardım ediyor" dedi.

Yaklaşık 300 kadar gazetecinin katıldığı basın toplantısında 30’u aşkın soruyu yanıtlayan Trump, Perşembe günü, liderlerin NATO'ya 33 milyar dolarlık yatırım yapılmasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Trump, "Harika iki gündü ve sonuçta her şey çözüme bağlandı. Herkes salondan çıktığında memnundu" dedi. Trump, zirve boyunca geçtiği ve kriz yaratan tweet’lerin sorulması üzerine de, Brüksel’de izlediği politikadan memnun bir ses tonuyla, "Ben son derece istikrarlı bir dahiyim" yanıtını verdi.

"Çekilme tehdidinde bulunmadım"

Ajanslar, bu sabah Trump’ın, "Avrupa, savunma harcamalarına katkısını artırmazsa, ABD’yi NATO’dan çekeceği yönünde" tehdit savurduğunu öne sürdü. Ancak bir bölümü ise, Trump’ın bu konuda sert bir üslup kullanmaya devam etmesine rağmen, çekilme sözünü kullanmadığını belirtti. Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Trump, "Müttefiklerinden savunma harcamalarını arttırmaları için daha yakın bir tarih belirlemelerini istediğini ancak çekilme kelimesini kullanmadığını" söyledi.

NATO’ya güvendiğini dile getiren Donald Trump, "Müttefiklerin askeri harcamalara daha fazla katkıda bulunmalarına ikna etmek için NATO’dan çekilme gibi bir tehdide gerek yok. Bu alanda gerçekleşen büyük ilerlemeyi selamlıyorum. Bugün çok önemli ölçüde ilerleme kaydettik" diye konuştu.

"Putin düşman değil rakip"

Toplantıda 16 Temmuz’da Helsinki’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye de değinen Trump, “Putin benim düşmanım değil. Sonuçta rakibim. O Rusya’yı ben Amerika’yı temsil ediyorum. Görüşmede Trump hükümetini sarsan ‘2016 seçimlerine Rusya müdahalesi’ konusunu gündeme getireceğini belirten Trump, "Ama Suriye konusu da gündeme gelecek. Suriye konusundaki sorularımızı soracağız. Ama sizin favori sorunuz seçimlere müdahale sorusunu da soracağım" dedi.

AB’ye göçmen uyarısı

Başkan Trump ayrıca Avrupa Birliği’ni göçmen krizi konusunda uyardı. Avrupa’nın, kendisini aşmaya başlayan göçmenler konusunda "çok dikkatli" olması gerektiği uyarısında bulunan Trump, "Göç konusu son derece önemli bir konu ve bugün kendilerine söyledim. Avrupa Birliği bu konuda çok dikkatli olmalı. Yüksek ve güçlü bir sesle bunu onlara anlattım” dedi.

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