Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan iki günlük NATO zirvesine Başkan Donald Trump’ın "savunma harcamalarına Avrupa’nın daha çok katkı yapması ısrarı" damga vurdu. Kriz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in "acil ve olağanüstü" gündemle düzenlediği toplantıda aşıldı. Trump zirve sonunda, "Çok başarılı bir zirve oldu. NATO, bugün, iki gün öncesinden daha güçlü" dedi. Trump, Avrupalı müttefiklerini "NATO’dan çekilmekle" tehdit ettiği yönündeki iddiaları da reddetti. Başkan Donald Trump Perşembe günü, NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında krize yol açan ve olağanüstü toplantı yapılmasına neden olan "NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını bütçelerinin yüzde 2’sinin üzerine çıkarma" konusunda kendisine söz verdiklerini belirtti. Trump, "Dünkü sözlerim biraz sertti. Ama NATO’ya olan inancım tamdır. İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var" dedi. Amerika’nın savunma harcamaları konusundaki rahatsızlığını açıkça Avrupa liderlerine aktardığını da belirten Başkan Trump, "Bu konuda çok mutsuz olduğumu söyledim. NATO, ABD’den çok, Avrupa’ya yardım ediyor" dedi.

Yaklaşık 300 kadar gazetecinin katıldığı basın toplantısında 30’u aşkın soruyu yanıtlayan Trump, Perşembe günü, liderlerin NATO'ya 33 milyar dolarlık yatırım yapılmasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Trump, "Harika iki gündü ve sonuçta her şey çözüme bağlandı. Herkes salondan çıktığında memnundu" dedi. Trump, zirve boyunca geçtiği ve kriz yaratan tweet’lerin sorulması üzerine de, Brüksel’de izlediği politikadan memnun bir ses tonuyla, "Ben son derece istikrarlı bir dahiyim" yanıtını verdi. "Çekilme tehdidinde bulunmadım" Ajanslar, bu sabah Trump’ın, "Avrupa, savunma harcamalarına katkısını artırmazsa, ABD’yi NATO’dan çekeceği yönünde" tehdit savurduğunu öne sürdü. Ancak bir bölümü ise, Trump’ın bu konuda sert bir üslup kullanmaya devam etmesine rağmen, çekilme sözünü kullanmadığını belirtti. Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Trump, "Müttefiklerinden savunma harcamalarını arttırmaları için daha yakın bir tarih belirlemelerini istediğini ancak çekilme kelimesini kullanmadığını" söyledi.