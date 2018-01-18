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Trump Netanyahu’nun Kudüs Açıklamasını Yalanladı

18.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

Başkan Donald Trump, Netanyahu’nun ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e bir yıl içinde taşıyacağı yolundaki sözlerinin sorulması üzerine, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Donald Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e bir yıl içinde taşıyacağı yolundaki iddiayı yalanladı. Büyükelçiliğin bir yıl içinde taşınacağı iddiasını İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu gündeme getirmişti.

Trump, Aralık ayında, Amerika'nın bu konuda yıllardır izlediği politikada değişiklik yaparak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğin de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sürecinin başlatılması talimatını vermişti. Bu karar, Arap dünyası başta olmak üzere uluslararası camiada tepki toplamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da geçen ay yaptığı bir açıklamada, büyükelçiliğin taşınmasının "muhtemelen üç yıldan önce olmayacağını, hatta bunun bile iddialı bir süre olduğunu” söylemişti.

İsrail medyasına göre Netanyahu, Hindistan'a giderken uçakta İsrailli gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim değerlendirmeme göre, bu süreç düşündüğünüzden çok daha hızlı ilerleyecek, bir yıl içerisinde olacak” demişti.

Reuters'a röportaj veren Trump, Netanyahu'nun bu sözlerinin sorulması üzerine, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Trump, "Yıl sonuna kadar mı? Biz farklı senaryolardan konuşuyoruz. Bu elbette geçici bir temelde olurdu. Ama bunu istemiyoruz, sorunuza cevabım ‘hayır'” dedi.

Bununla birlikte, Trump büyükelçiliğin "güzel bir büyükelçilik olacağını ama 1,2 milyar dolara mal olmayacağı” sözünü verdi. Trump bu miktarla, ABD'nin Londra'daki yeni büyükelçiliğinin maliyetini kastetti.

Trump geçen hafta Londra'ya Amerika'nın yeni diplomatik misyonunu açmak için planladığı ziyareti iptal etmiş, gerekçe olarak da yeni binanın yerini ve maliyetini beğenmemesini göstermişti. Twitter mesajında, önceki başkan Barack Obama'yı sorumlu tutan Trump, "Londra gezimi iptal ediyorum çünkü Obama yönetimi, Londra'nın en güzel yerindeki eski büyükelçilik binasını cüzi bir fiyata satıp, şehrin ücra bir köşesindeki yeni binayı 1,2 milyar dolara mal etti. Son derece kötü bir iş yaptılar, kurdeleyi benim kesmemi istiyorlar. HAYIR!” diye yazmıştı.

Trump Reuters'le röportajında, Londra'daki büyükelçiliğin taşınması kararının eski başkan George W. Bush döneminde alındığını kabul etti, ancak Obama döneminde inşa edildiğini söyledi.

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