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Trump Nevruz Mesajında İran Yönetimini Hedef Aldı

20.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Trump açıklamasında hem Nevruz bayramını kutladı hem de İran’daki yönetime sert eleştiriler yöneltti

Trump Nevruz Mesajında İran Yönetimini Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, Nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Trump açıklamasında hem Nevruz bayramını kutladı hem de İran’daki yönetime sert eleştiriler yöneltti.

Açıklamasına, “dünya genelinde baharın gelişini kutlayan milyonlarca kişinin Nevruz’unu kutluyorum” ifadesiyle başlayan Trump, Nevruz’un kökeninin İran’a dayandığına dikkati çekti. Trump, İranlıları “gururlu bir millet” olarak niteleyerek, “Bin yıldır, kültürlerinin gücü ve halkının direnci sayesinde büyük zorlukların üstesinden geldiler. Bugünse, İran halkı yeni bir zorlukla karşı karşıya: Halka hizmet etmek yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler” dedi.

Başkan Trump, “bundan 25 yüz yıl önce Pers Kralı Darius’un Tanrı’dan İran’ı üç tehlikeden korumasını istediğini” belirterek, bunları “düşman ordular, kuraklık ve yalancılık” olarak niteledi. Trump, “Bugün İran rejiminin İslam Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor” ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları’nı “yurtdışında terörizm faaliyetlerini fonlamak için İran halkından çalan ve acımasızca davranan düşmanca bir ordu” olarak tanımlayan Trump, “bu ordunun yolsuzlukları ve kötü idaresinin devam eden kuraklığın etkilerini kızıştırdığını ve ekolojik kriz yarattığını” kaydetti.

İran’da “yalancılığın resmi devlet politikası” haline geldiğini de belirten Trump, Devrim Muhafızları’nın, “İran rejiminin ülkenin zenginliklerini yağmaladığı ve halkına suistimal ettiği gerçeğini gizlemek için propaganda ve sansüre başvurduğunu” ifade etti.

Trump, İranlıların “maruz kaldıkları baskılara rağmen haklarını geri almak için mücadele ettiğini” belirtirken, Amerika’nın da İran halkına desteğini yineledi.

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