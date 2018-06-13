Trump Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

İki Norveçli milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yaptığı zirve sonrasında, Nobel Barış Ödülü için aday gösterdi.
NTB haber ajansına konuşan 'İlerleme Partisi' üyesi milletvekilleri Christian Tybring-Gjedde ve Per-Willu Amundsen, Trump'ın nükleer silahsızlandırma ve Kuzey-Güney Kore ilişkileri konusunda büyük ve önemli bir adım attığını belirtti.
Bir grup Amerikalı kongre üyesi de, Trump'ın 2019 Nobel Barış Ödülü adaylığını destekliyor.
Nobel Barış Ödülü için adayların değerlendirilmesi ve ödül verme süreçleri Norveç'te yapılıyor.
Adaylıkların 1 Şubat'tan önce Norveç Nobel Komitesi'ne gönderilmesi gerekiyor.
Komite, kimlerin aday gösterildiğini açıklayamıyor, hatta bu bilginin 50 yıl boyunca gizli kalması gerekiyor.
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