‘Trump Nobel Ödülü Alabilir’

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Başkan Donald Trump’ın Kore Yarımadası’na barış getirmesi halinde Nobel Ödülü alabileceğini söyledi.

Kuzey ve Güney Kore liderleri üç gün önce biraraya gelerek Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak ve iki Kore arasında kağıt üzerinde devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmeler yürütmeye karar vermişti.

Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da önümüzdeki günlerde tarihi bir zirveyle biraraya gelmesi bekleniyor.

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung, 2000 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong Il ile yaptığı zirve nedeniyle Nobel Barış Ödülü almıştı.

Propaganda yayını karşılıklı durduruldu

Güney Kore üç gün önce yapılan zirvenin ardından Kuzey Kore sınırında yaptığı propaganda yayınını durdurdu ve hoparlörlerin kaldırılacağını duyurdu. Kuzey Kore’de aynı şekilde yanıt verdi.

Güney Kore, Pyonyang’ın 2016’da yaptığı dördüncü nükleer denemesinin ardından sınırda propaganda yayınına başlamıştı.

