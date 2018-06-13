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Trump Nobel’e aday gösterildi

13.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Norveçli iki milletvekili Başkan Donald Trump’ı, Kuzey Kore lideriyle yaptığı görüşme nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi

Trump Nobel’e aday gösterildi

Norveçli iki milletvekili Başkan Donald Trump’ı, Kuzey Kore lideriyle yaptığı görüşme nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Ayrıntılar geliyor...

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