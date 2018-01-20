Trump NSA’nın durdurulan gözetleme programına yeniden onay verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ülkelerde de istihbarat toplayan ve ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'in ortaya çıkartmasının ardından ABD eski Başkanı Barack Obama'nın sonlandırdığı gözetleme programını tekrar devreye soktu.
Trump kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi 702 Yasası'nı tekrar etkinleştirdim. Bu yasa seçim döneminde kötüye kullanılan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) değil! Ben her zaman ülkem için doğru olanı yapmaya ve Amerikan vatandaşlarının güvenliğine öncelik vermeye devam edeceğim” yazdı.
Yasa NSA gözetleme programını küçük değişikliklerle yeniliyor, yurtdışındaki yabancı vatandaşlardan bilgi topluyor, aynı zamanda kaçınılmaz olarak ABD vatandaşlarının iletişim ağından bilinmeyen ölçeklerde bilgi de topluyor.
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