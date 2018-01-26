Trump: ‘Önce Amerika Demek Amerika Yalnız Kalacak Demek Değil’

Afrika ülkeleri hakkında söylediği belirtilen aşağılayıcı tanımlar daha gündemden düşmeden Trump, Ruanda lideri Paul Kagame'yle de görüştü.

Ancak Donald Trump, dünya liderlerine Amerika'nın ‘adil olmayan ticaret anlaşmalarını' kabul etmeyeceği uyarısında bulundu. Trump, "Serbest ticareti destekliyoruz ancak adil ve karşılıklı olmalı çünkü sonuçta adil olamayan ticaret hepimize zarar verir” dedi.

"Amerika her zaman önceliğim” olacak diyen Trump, diğer ülke liderlerinden farklı bir şey yapmadığını söyledi. Trump "Ancak önce Amerika demek, Amerika'nın yalnız olduğu anlamına gelmez” diye de konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'nda, Amerika'nın çıkarlarının her zaman en büyük öncelik olacağını söyledi ve Amerika'nın dünya ekonomisinin dayanak noktası olmaya devam edeceğini öngördüğünü belirtti.

Trump, iddia edilen sözleri söylemediğini belirterek ABD- Ruanda ilişkilerini övdü. Trump, Kagame'den, Afrika liderlerine en derin saygılarını göndermesini istedi. Kagame, Afrika Birliği'nin bu yılki başkanı.

Başkan Trump, İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset'yle görüştü ve Amerika'nın vergi indirimi ve uygulamalarının değişmesinin, İsviçre için olumlu olacağını söyledi.

Trump Davos'ta ayrıca, İngiltere Başbakanı Theresa May'le arasında görüş ayrılıkları olduğu iddialarını ‘yalan dedikodular' olarak tanımladı ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra, İngiltere'nin ticari ilişkilerini desteklemeye söz verdi.

Gelir eşitsizliği tartışılıyor

Uluslararası Para Fonu IMF'in 2018'de küresel büyüme öngörüsü, Davos'ta olumlu bir hava estirdi. Ancak kapalı kapılar ardında, olası tehlikeler de konuşuldu.

Forum öncesi raporun başlığı "Kırılmalar, Korkular ve Başarısızlıklar” olarak belirlenmişti.

Londra Şehir Üniversitesi profesörlerinden Inderjeet Parmar, bu raporun, büyüyen küresel gerilimlerin bir yansıması olduğunu söylüyor. Uzman, "Her ne kadar, uluslararası refah, ülkelerin refahı ve ekonomik büyümeler artsa da, gelir dağılımlarındaki eşitsizliğin geniş siyasi etkileri var” diye konuştu.

2017'de dünyanın en zengin 500 milyarderinin varlıkları yüzde 25 oranında artarken, dünyanın en fakir toplumlarının yüzde 50'sinin gelirleri hiç bir artış göstermedi.

İngiliz yarım kuruluşu Oxfam'ın direktörü Winnie Byanyima, Davos'ta büyük şirket ve politikacıları, bu durumun doğal olmadığını ve politikaları sonucu meydana geldiğini ve hala geri bunu geri döndürebilecek güce sahip olduklarını söylemek için geldiğini belirtti.