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Trump: ‘Oprah Winfrey’i Seçimde Yenerim’

09.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Trump, Oprah Winfrey’i seçimlerde geride bırakacağını ama ünlü sunucunun seçim yarışına gireceğini sanmadığını söyledi. Oprah Winfrey’in, Altın Küre ödül töreninde yaptığı etkili konuşması sonrasında 2020 seçimlerinde başkan adayı olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Amerika'da ünlü sunucu Oprah Winfrey'nin 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup-olmayacağı tartışmaları devam ederken, Başkan Trump da bugün ilk kez konuyla ilgili yorum yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göçmenlik konusundaki toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Oprah Winfrey'i seçimlerde geride bırakacağını ama ünlü sunucunun seçim yarışına gireceğini sanmadığını söyledi.

Başkan Trump, "Oprah'ı yenerim. Oprah çok eğlenceli olur” dedi. Ancak Trump, Oprah Winfrey'yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Seçime gireceğini sanmıyorum” dedi.

Trump, Oprah Winfrey'nin son programlarından birine katıldığını da kaydetti.

Oprah Winfrey, hafta sonunda düzenlenen Altın Küre ödülleri sırasında cinsel tacizler ve cinsiyetçi eşitsizlik konusunda duygulu bir konuşma yapmış ve sonrasında, 2020 seçimlerinde başkan adayı olabileceği yönünde tartışmalar başlamıştı.

Bu arada Oprah Winfrey'in en iyi arkadaşı olduğu belirtilen Gayle King, Winfrey'nin başkanlık için yarışması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

CBS televizyonunda sunuculuk yapan Gayle, başkan adaylığı fikrinin Winfrey'nin ilgisini çektiğini ama önceki gece aralarında geçen uzun bir sohbetten sonra, bunun olacağını sanmadığını belirtti.

King, "Bu ülkeyi seviyor, bir şekilde hizmet etmek istiyor. Ama şu anda (başkan adaylığını) aktif biçimde düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

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