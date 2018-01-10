Trump: Oprah'yı yenebilirim

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda Oprah Winfrey'yi yenebileceğini söyledi.

Trump Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Winfrey'nin genel seçimlere katılma ihtimali hakkında sorulan soruya, "Evet Oprah'yı yenebilirim. Onunla yarışmak çok eğlenceli olur. Oprah'yı çok iyi tanıyor ve seviyorum fakat seçimlere katılacağını sanmıyorum" dedi.

ABD'de Pazar günü düzenlenen Altın Küre ödüllerinde ünlü televizyon yapımcısı Oprah Winfrey'nin kadınların güçlenmesi ve kendi köklerine ilişkin konuşması sosyal medya ve haber yayınlarında büyük bir yer edinmişti. Törendeki konuşmasının ardından, Winfrey'nin ABD 2020 başkanlık seçimlerine katılacağı iddiaları üzerine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışında "Oprah'yı yenebileceğini" söyledi.

The Guardian'ın haberinde, "Demokratik siyasetiyle uzun zamandır yakından ilgilenen ve yıllardır Amerikan kültürüne ilham veren Winfrey, seçimlere katılıp katılmayacağıyla ilgili iddialar konusunda bir açıklamada bulunmadı" denildi. (Fotoğraflı)