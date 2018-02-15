Trump Orhan Pamuk okuyor!

ABD Başkanı seçilmesi öncesinde emlak kralı ve Reality TV yıldızı mülti milyarder bir işadamı olarak tanınan Donald Trump'ın, New York Times'a gönderdiği ve gazetenin editöre mektuplar köşesinde 11 Eylül 2005'te yayımlanan mektup yeniden su yüzüne çıktı.
Donald Trump adıyla imzalanmış mektup, temel okuma kapasitesi bile sorgulanan ABD Başkanı'nın çağdaş edebiyatla içli dışlı olduğunu gösterdiğinden, 'acaba gerçekten Trump tarafından mı yazıldı' sorusunu da beraberinde getirdi.
Entelektüellikle herhangi bir ilgisi olduğuna dair bugüne dek belirti göstermemiş olan Trump'ın, mektupta o dönemde okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u sayması dikkat çekti.
Ancak mektubun devamında bildik ton geri dönüyor.
Trump, bir yazardan 'kaybeden' diye söz ediyor, kendi yazdığı kitapların 'klasikler' diye övüldüğünü belirtmeden geçmiyor.
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