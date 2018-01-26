‘Trump Özel Savcı Mueller’ı Görevden Almak İstedi’ İddiası

New York Times ve Washington Post'a göre, Başkan Trump, çıkar çatışmaları olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'nın Mueller'ı görevinden almasını istemiş. Trump'ın çıkar çatışması olarak gördüğü noktalar şöyle sıralanıyor; Robert Mueller'ın Trump'ın sahip olduğu golf kulübüne üye olması ancak üyelik ücretleriyle ilgili tartışma yaşaması ve kulüpten ayrılması; Mueller'ın bir müddet Trump'ın damadı Jared Kushner'ı temsil eden hukuk firmasında çalışması ve Başkan Trump'ın, Mueller'ın özel savcı olarak atanmadan bir gün önce Federal Soruşturma Bürosu FBI başkanlığı için mülakat yapması.

Özel savcı Robert Mueller, Başkan Trump'ın 2016 seçim kampanyasının, Rusya'yla işbirliği içinde olup olmadığını araştırıyor. Mueller'ın, Başkan Trump'ın bu soruşturmaya müdahale ederek adaleti engellemeye çalıştığı iddialarını araştırdığı düşünülüyor.

Dünya Ekonomi Zirvesi için Davos'ta bulunan Başkan Trump, Washington Post ve New York Times'ın sayfalarına taşıdığı iddialara ‘yalan haber' diyerek yanıt verdi.

Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ı Haziran ayında görevinden almak istediği; ancak Beyaz Saray hukuk danışmanının bu durum gerçekleşirse görevinden istifa edeceğini açıklaması sonrası geri adım attığı öne sürüldü.

Trump'ın avukatı John Dowd, Beyaz Saray'ın, Mueller'a 20 bin sayfadan fazla belge teslim ettiğini belirtti; işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Öte yandan Başkan Trump'ın avukatları, kendilerinden 20 kişilik bir ekibin Mueller'a soruşturma için yardım edebileceğini belirtti.

Comey'nin görevinden alınması, Başkan Trump'ın soruşturmayı durdurmaya çalışarak, adaleti engellemeye çalıştığı iddialarına neden oldu.

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasını yürüten FBI Başkanı James Comey'i görevinden aldıktan sonra, soruşturmayı yürütmesi için Mueller Mayıs ayında özel savcı olarak atandı.

Başkan Trump'ın şahsi avukatı Ty Cobb ise, hukuk danışmanlığı ofisine ve süreçlerine olan saygısını öne sürerek, haberlerle ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

Haberlere göre Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na Mueller'ı görevden almaları mesajını iletmeyi reddetti. McGahn, böyle bir durumun, Trump'ın başkanlığına felaket derecede olumsuz etkileri olacağını düşünerek, adaleti engellemeye çalıştığı iddialarını güçlendireceğini savundu.

Dowd durumu, ‘bir başkan tarafından özel savcıya olabilecek en şeffaf şekilde yardım' olarak tanımladı.

Belgelerde ayrıca, Mueller ya da Kongre soruşturma komisyonları tarafından sorgulanmış seçim kampanyasında görevli 28 kişinin ismi de var.

Başkan Trump, Çarşamba günü Davos'a gitmeden önce basına, "Mueller'la konuşmayı dört gözle bekliyorum ve bunu yeminli olarak yapmaya da hazırım” dedi.

Başkan Trump, Rusya'yla kampanyasının işbirliği içinde olmadığını yineledi ve adaleti engelleme iddialarının sadece soruşturmaya karşı kendini savunduğu için ortaya çıktığını söyledi.

Trump'ın Mueller'ın ekibiyle ne zaman görüşeceği bilinmiyor. Trump görüşme koşullarının da avukatları tarafından belirleneceğini söylüyor.