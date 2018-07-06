Trump: 'Özgürlük Heykeli'ne Tırmanan Palyaçonun Atlamasına İzin Verirdim'

Yasadışı ve tehlikeli bir şekilde kamu arazine girmek, görevli memurların can güvenliğini tehlikeye atmak ve halk arasında panik yaratmakla suçlanan Okoumou hakkında 1,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Polislerin protestocuyu hayatlarını tehlikeye atıp ikna edip heykelden aşağıya indirmesini takdirle karşıladığını vurgulayan Başkan Trump, “Ben olsaydım o palyaçonun atlamasına izin verirdim. Ağları serip aşağıya ininceye kadar beklerdim” diye konuştu.

Montana eyaletindeki Great Falls kentinde düzenlenen bir mitingde konuşan Başkan Trump, New York Polis Teşkilatı (NYPD) ve Park Polisi’nin, eylemci Therese Okoumou’yu hayatlarını tehlikeye atarak güvenli bir şekilde engellediklerini belirterek “çok iyi bir iş başardılar” dedi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman, “İddianamede yer aldığı gibi sanık, eylemiyle halkı tedirgin etti. Hem kendi hayatını hem de olay yerine giden New York Polis Teşkilat (NYPD) memurlarının hayatlarını tehlikeye attı. Halkın barışçıl protesto haklarına saygı duymalıyız, ancak bu hak, başkalarının hayatlarını riske sokacak şekilde, yasaları ihlal etmeyecek bir düzeyde olmalıdır” dedi

Okoumou, protesto eylemini ABD Başkanı Trump’ın göçmenlik politikalarına karşı olduğu için yaptığını ifade etti. Okoumou Meksika sınırından ülkeye geçmekle suçlanan ailelerin çocuklarından ayrılmasıyla ilgili politikalarına karşı olduğu için ani bir kararla bu eylemi yaptığını söyledi.

“Trump bu ülkeyi böldü”

Okoumou mahkemedeki ifadesinde, ABD Başkanı Trump’ın politikalarını eleştirdiğini belirterek, “Trump bu ülkeyi parçalara ayırdı. Bu durum iç karartıcı. Bu, çok çirkin. Göçmenlere karşı uyguladığı ‘sıfır tolerans’ politikasını sonlandırması gerekiyor. Demokraside, çocukları kafeslere koyamazsınız” dedi.

Hakim Wang, Okoumou’yu kefaletsiz serbest bırakıp tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Okoumou, 3 Ağustos tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak. Hakim Wang’ın kefaletsiz serbest bırakma kararına salonda bulunan aktivistler alkışlayarak karşılık verdi.

Okoumou, serbest bırakıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında protesto eylemini çocukları ailelerinden ayıran göçmenlik politikaları yüzünden yaptığını söyledi. Kendisini heykelden indirmek için gelen polislerin saygın, profesyonel ve nazik olduğunu belirterek“Onlar benim için çok ama çok harikalardı” dedi.

