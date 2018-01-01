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Trump Pakistan'a yardımları durdurdu ve İran için "değişim zamanı" dedi

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump yeni yıla Twitter hesabından Ortadoğu politikalarına ilişkin sinyaller vererek başladı; Pakistan'a ABD'den yapılan yardımların sonlandırılacağını ve İran'da "değişim zamanı" olduğunu yazdı.

Pakistan'a ilişkin paylaşımında ABD'nin son 15 yılda "aptalca” 33 milyar dolar yardım gönderdiğini fakat hiçbir dönüş alamadığını söyleyerek "Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli liman sağlıyorlar. Artık yardım falan yok!” yazdı.

Sonrasında İran'daki gösterilere ilişkin bir paylaşım yapan Trump "İran Obama yönetimi ile yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her düzeyde kusurlu davranıyor. Muhteşem İran halkı uzun yıllardır baskı altında. Gıdaya ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte İran'ın tüm zenginlikleri yağmalanıyor. ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI!” yazdı.

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