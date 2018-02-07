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Trump Pentagon'dan askeri geçit töreni istedi

07.02.2018 13:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Washington'da büyük bir askeri geçit töreni düzenlemesini istedi. Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü'nde düzenlenen törenden çok etkilenmesinden sonra "daha iyisini yapmak zorundayız" dediği belirtiliyor.

Trump Pentagon'dan askeri geçit töreni istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Washington'da büyük bir askeri geçit töreni düzenlemesini istedi.

Trump, geçen yıl Fransa'daki Bastille Günü törenlerinden etkilenmesinin ardından bu talebini üst düzey askeri yetkililere iletti.

Başkan daha sonra "Gördüğüm en iyi askeri geçit törenlerinden biriydi. Uğraşıp daha da iyisini yapmak zorundayız" dedi.

Muhalefetteki Demokrat Partililer ise, Trump'ın planını, otoriter ülkelerin askeri güçlerini sergilediği törenlere benzetti.

Trump'ın askeri geçit töreni planları ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından duyuruldu ve daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından doğrulandı.

Sanders "Başkan Trump, ülkemizi güvende tutmak için her gün hayatlarını riske atan silahlı kuvvetler mensuplarına inanılmaz büyük bir destek veriyor. Savunma Bakanlığı'ndan tüm Amerikalıların minnettarlığını gösterebileceği bir kutlama yapılması olasılığını incelemesini istedi" dedi.

Başkent Washington'daki askeri geçit törenleri genelde sadece bir savaşın sonundaki zaferi kutlamak için yapılıyor.

Pentagon'un olası törenin ayrıntılarını değerlendirdiği bildirilirken, bir Beyaz Saray yetkilisi Washington Post'a yaptığı açıklamada, planların hala "beyin fırtınası" aşamasında olduğunu belirtti.

Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Bastille Günü törenlerinde geçiş yapan savaş uçaklarını seyrederken.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın askeri geçit töreni planları geçen yıl Temmuz'da Paris'te gördüğü Bastille Günü töreninden etkilenmesiyle ilişkilendiriliyor.

ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılının kutlandığı törende, askerler Camps-Elysees bulvarından yanlarında onlarca askeri araçla birlikte geçmiş, uçaklar gösteri yapmış ve geleneksel süvari alayları geçmişti.

ABD'de son büyük askeri geçit töreni 1991'de Birinci Körfez Savaşı'ndaki zaferin ardından yapılmıştı.

Uzmanlar askeri malzemenin ve personelin başkent Washington'a geçirilmesi ve sokakların cephe şartları için tasarlanış tankların verebileceği zarardan korunmasının çok masraflı olacağını söylüyor.

Demokrat Partililer'den tepki

Demokrat Partili siyasetçilier ise askeri geçit törenini çok maliyetli olacağı ve vereceği mesaj nedeniyle eleştiriyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi Jim McGovern Twitter'da paylaştığı mesajda "Trump bir başkandan çok diktatör gibi davranıyor. Amerikalılar daha iyisini hak ediyor" dedi.

Yine Temsilciler Meclisi'nden Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Jackie Speier da CNN'e yaptığı açıklamada "Dürüst olmam gerekirse şoke oldum. Bir Napolyonumuz oluyor" diye konuştu.

Bazı emekli askerler de geçit töreni planını kınarken, paranın gazilerin şartlarının iyileştirilmesi veya orduda maaşların arttırılması için kullanılmasının daha iyi olacağına dikkat çektiler.

Emekli General Mark Hertling CNN'e yaptığı açıklamada "Geçit töreni seven çok fazla asker tanımıyorum. Ordu başkomutanı ne derse onu yapar, ancak bu ordumuz için iyi bir fikir değil" dedi.

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