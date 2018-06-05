Trump Philadelphia Eagles’ı Beyaz Saray’da Ağırlamaktan Vazgeçti

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’da Ulusal Futbol Ligi takımlarından Super Bowl kupası şampiyonu Philadelphia Eagles’ı ağırlamasına 24 saatten kısa süre kala davetini geri çekti.
Trump yazılı açıklamasında, “Philedelphia Eagles yarın Beyaz Saray’a bütün takım üyeleriyle birlikte gelemeyecek” dedi.
Trump, “Başkanlarıyla fikir ayrılığı yaşıyorlar çünkü başkanları onların milli marş sırasında bir elleri yüreklerinde bu ülkenin halkına hizmet eden ordumuzun harika kadın ve erkekleri için gururla ayakta durmalarını istiyor” ifadelerini kullandı.
Trump, takımın daha küçük bir ekibi Beyaz Saray’a göndermek istediğini söyledi, ancak etkinliğe katılması planlanan bin kadar taraftarın bundan daha iyisini hakettiklerini kaydetti.
Trump bunun yerine taraftarların hala Beyaz Saray’a memnuniyetle kabul edileceklerini ancak Beyaz Saray’ın farklı türde bir törene ev sahipliği yapacağını bildirdi.
Trump “Bu büyük ülkemizi onurlandıracak ülkemizi koruyan kahramanlarımıza minnetimizi gösterecek ve milli marşın gururla çalınacağı bir tören olacak’ diye konuştu.
Ulusal Futbol Ligi oyuncuları bir süredir maçlar başlamadan önce okunan milli marş sırasında diz çökerek siyahlara yönelik ayrımcılığı ve polis şiddetini protesto ediyordu. Başkan Trump ise sık sık futbolcuların davranışının vatanseverliğe sığmadığını söyleyerek eyleme son vermelerini istemişti.
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