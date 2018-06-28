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Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak.

Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak.

İki başkentten yapılan açıklamaya göre görüşmeler ABD-Rusya ilişkileri ve uluslararası konular ele alınacak.

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Trump putin Rusya ABD görüşme kritik zirve

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