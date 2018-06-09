Trump Putin görüşmesi Viyana'da olabilir

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmesi planlanıyor.

Çin'in Çinğdav kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde basın mensuplarına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki lider arasındaki görüşme için Viyana'nın isminin geçtiğini, ancak bunu henüz teyit edemediklerini söyledi.

Peskov, "Biliyorsunuz, iki başkan son telefon görüşmelerinde böyle bir buluşmanın gerekliliğini konuşmuşlardı. Viyana'nın bu amaçla adres olarak belirlenmesi de konuşmanın içeriğine dahildi" ifadesini kullandı.

Sözcü ek olarak somut bir anlaşma yapılmadığını ve konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadığını kaydetti.

Avusturya boyutu

Orta Avrupa ülkesi Avusturya, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi sonrası Batı ile arası bozulan Moskova yönetimi ile kendi müttefikleri arasında kısmen arabuluculuk üstlenmiş durumda.