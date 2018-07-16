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Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin zirvesinde basın toplantısı başlamadan salonda gerginlik yaşandı. Kendisini gazeteci olarak tanıtan ve ABD'de liberal olarak bilinen 'The Nation' dergisinden olduğunu iddia eden bir kişi 'Nükleer silahların yasaklanması anlaşması' yazılı bir kağıt açtı.

Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin zirvesine gerginlik damga vurdu.

Trump ile Putin'in ortak basın toplantısı başlamadan önce salona giren ve kendisini gazeteci olarak tanıtan bir kişi 'Nükleer silahların yasaklanması anlaşması' yazılı bir kağıt açtı.

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YETKİLİLER HEMEN ETRAFINI KUŞATTI

ABD'li yetkililer hemen şahsın etrafını kuşattı ve şahsı odadan dışarı çıkardı.

Daha sonra başlayan Trump-Putin basın toplantısında iki ülke için önemli mesajlar verildi.

gerginlik

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