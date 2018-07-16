Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin zirvesine gerginlik damga vurdu.
Trump ile Putin'in ortak basın toplantısı başlamadan önce salona giren ve kendisini gazeteci olarak tanıtan bir kişi 'Nükleer silahların yasaklanması anlaşması' yazılı bir kağıt açtı.
ABD'li yetkililer hemen şahsın etrafını kuşattı ve şahsı odadan dışarı çıkardı.
Daha sonra başlayan Trump-Putin basın toplantısında iki ülke için önemli mesajlar verildi.
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