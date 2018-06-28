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Trump-Putin Zirvesi 16 Temmuz’da Helsinki’de

28.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Beyaz Saray ve Kremlin, Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz’da Helsinki’de yapılacağını açıkladı

Trump-Putin Zirvesi 16 Temmuz’da Helsinki’de

Beyaz Saray ve Kremlin, Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz’da Helsinki’de yapılacağını açıkladı.

Eş zamanlı açıklamada, iki liderin ikili ve uluslararası ilişkiler hakkında görüşeceği kaydedildi.

Açıklama, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Moskova’daki temaslarından bir gün sonra yapıldı.

Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada “İlk günden beri söyledim Rusya’yla, Çin’le ve herkesle iyi geçinmek gayet iyi bir şeydir. Bu hem dünya için, hem bizim için, hem de herkes için iyi” ifadesini kullandı.

Trump, Suriye, Ukrayna ve “birçok başka konuyu” görüşeceklerini söyledi.

Putin geçen yıl uluslararası zirvelerin ardından Trump’la iki kısa görüşme yapmıştı. Ancak tam kapsamlı bir zirve planı Washington’da süren Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında ilişki olduğu iddialarına yönelik yapılan soruşturma nedeniyle ertelenmişti.

Açıklamadan önce Trump Rusya’nın seçime müdahale iddialarını reddettiğini Twitter mesajıyla yineledi. Trump mesajda “Rusya seçimlere müdahale etmekle alakası olmadığını söylemeye devam ediyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla gelecek iki hafta içinde zirveyle ilgli görüşmek için bir araya geleceğini bildirdi.

Ryabkov, Rus haber ajansları tarafından aktarılan açıklamasında, Moskova’nın şimdiden zirveyle ilgili bir öneri listesini Washington’a ilettiğini ve yanıt beklediğini kaydetti.

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