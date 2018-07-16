Trump-Putin Zirvesi’ne Rusya Soruşturması Damgası

Amerika seçimlerine müdahale etmekle suçlanan 12 Rus güvenlik görevlisiyle ilgili bilgisi olmadığını da kaydeden Putin, Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller’ın sorgulama için Rusya’ya resmi bir talepte bulunması halinde Moskova’nın buna uyacağını kaydetti.

Putin de 2016 seçimlerine müdahaleyle ilgili tek bir kanıtın kendisine gösterilmesini istedi.

“Seçimlerde sıfır işbirliği oldu” diyen Amerika Başkanı, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını Amerika için felaket olarak niteledi.

Rusya soruşturmasının Amerika için felaket olduğunu belirten Trump, “Clinton’ı kolayca yendim” dedi.

Trump’tan önce söz alan Putin, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesinin görüşmede gündeme geldiğini belirtti ve kendisinin Rusya’nın hiçbir zaman müdahalede bulunmadığını tekrar ettiğini kaydetti.

Ancak Putin, bunun karşılığında Moskova’nın da Rusya’ya karşı yasa dışı hareketlerinden şüphelenilen Amerikalı yetkilileri sorgulamak istediğini söyledi.

Rusya soruşturmasını yine ‘cadı avı’ olarak niteleyen Trump da Putin’in Rusya soruşturmasına yardım önerisinin inanılmaz olduğunu kaydetti.

Putin, Trump ya da ailesiyle ilgili bilgiler toplayıp-toplamadıkları konusunda bir soruya da Trump’ın Rusya’ya geldiği dönemde Moskova’da olduğundan bile haberi olmadığını söyledi.

Trump, Amerika istihbaratına güveni olduğunu ancak Putin’in de seçime müdahale iddiasını güçlü bir şekilde inkar ettiğini söyledi.

Suriye, Ukrayna ve İran da gündemdeydi

İki liderin açıklamalarında Suriye, Ukrayna, İran nükleer anlaşması, İsrail ve nükleer silahsızlanma gibi konuların gündeme geldiği anlaşıldı.

Putin, terörizm, ekonomik problemler gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı, görüşmelerin güveni tesis etme isteklerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Putin, nükleer silah dengesiyle ilgili diyaloğa başlamanın önemli olduğunu da kaydetti.