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Trump-Putin Zirvesi’ne Rusya Soruşturması Damgası

16.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Putin, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesinin görüşmede gündeme geldiğini ve kendisinin Rusya’nın hiçbir zaman müdahalede bulunmadığını tekrar ettiğini kaydetti. Trump da Putin’i doğruladı

Trump-Putin Zirvesi’ne Rusya Soruşturması Damgası

Amerika Başkanı Donald Trump’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptıkları görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısına Rusya soruşturması damgasını vurdu.

Trump’tan önce söz alan Putin, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesinin görüşmede gündeme geldiğini belirtti ve kendisinin Rusya’nın hiçbir zaman müdahalede bulunmadığını tekrar ettiğini kaydetti.

Gazetecilerin soruları üzerine Trump da seçim sürecinde Rusya’yla işbirliği olmadığını söyledi.

Rusya soruşturmasının Amerika için felaket olduğunu belirten Trump, “Clinton’ı kolayca yendim” dedi.

“Seçimlerde sıfır işbirliği oldu” diyen Amerika Başkanı, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını Amerika için felaket olarak niteledi.

Putin de 2016 seçimlerine müdahaleyle ilgili tek bir kanıtın kendisine gösterilmesini istedi.

Putin, müdahale suçlamalarının anlamsız olduğunu kaydetti.

Amerika seçimlerine müdahale etmekle suçlanan 12 Rus güvenlik görevlisiyle ilgili bilgisi olmadığını da kaydeden Putin, Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller’ın sorgulama için Rusya’ya resmi bir talepte bulunması halinde Moskova’nın buna uyacağını kaydetti.

Ancak Putin, bunun karşılığında Moskova’nın da Rusya’ya karşı yasa dışı hareketlerinden şüphelenilen Amerikalı yetkilileri sorgulamak istediğini söyledi.

Rusya soruşturmasını yine ‘cadı avı’ olarak niteleyen Trump da Putin’in Rusya soruşturmasına yardım önerisinin inanılmaz olduğunu kaydetti.

Putin, Trump ya da ailesiyle ilgili bilgiler toplayıp-toplamadıkları konusunda bir soruya da Trump’ın Rusya’ya geldiği dönemde Moskova’da olduğundan bile haberi olmadığını söyledi.

Trump, Amerika istihbaratına güveni olduğunu ancak Putin’in de seçime müdahale iddiasını güçlü bir şekilde inkar ettiğini söyledi.

Suriye, Ukrayna ve İran da gündemdeydi

İki liderin açıklamalarında Suriye, Ukrayna, İran nükleer anlaşması, İsrail ve nükleer silahsızlanma gibi konuların gündeme geldiği anlaşıldı.

Putin, terörizm, ekonomik problemler gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı, görüşmelerin güveni tesis etme isteklerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Putin, nükleer silah dengesiyle ilgili diyaloğa başlamanın önemli olduğunu da kaydetti.

Putin, “bütün sorunlarda duruşumuz örtüşmedi” ifadesini de kullandı.

Rusya Cumhurbaşkanı, Trump’ın İsrail’in güvenliğine özel bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Ortak sorunlar için işbirliği yollarının bulunması gerektiğini belirten Trump’a göre de iki ülkenin ilişkileri değişti.

Rusya’yla yapıcı diyaloğun barışın yolunu açtığını söyleyen Trump, İran’a baskı yapmanın önemini vurguladığı ve görüşmenin uzun bir sürecin başlangıcı olduğunu belirtti.

Trump, görüşmenin çok yapıcı olduğunu kaydetti.

Suriye’yle ilgili olarak Putin, Trump’la Suriye’de askeri anlamda iyi işbirliği yaptıkları konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Bu arada heyetler arası görüşmeden önce iki liderin teke tek görüşmesi dikkat çekti.

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