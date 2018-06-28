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Trump-Putin zirvesinin tarihi açıklandı

28.06.2018 20:29 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemde olan ABD ve Rusya liderleri arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacağı ilan edildi.

Trump-Putin zirvesinin tarihi açıklandı

Zirvede Ortadoğu ve Suriye'deki durum da masaya yatırılacak.ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir süredir gündemde olan zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacağı Kremlin ve Beyaz Saray tarafından açıklandı. Washington yönetiminin açıklamasında iki liderin ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler ile bir dizi ulusal güvenlik meselesini görüşeceği belirtildi. Moskova'dan yapılan açıklamada ise liderlerin "mevcut durumu ve ABD-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine dair beklentileri" masaya yatıracağı ifade edildi.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada görüşmeye istekli olduğunu belirterek, "İlk günden beri diyorum, Rusya ile, Çin ile ve herkes ile iyi geçinmek iyi bir şeydir" ifadesini kullanmıştı. Trump, Putin ile Suriye Ukrayna ve daha "birçok konuyu" ele alacağını söylemişti.

Trump geçtiğimiz haftalarda, Kırım'ı ilhak etmesi sebebiyle 2014'te G8'den ihraç edilen Rusya'nın gruba yeniden alınması gerektiği fikrini ortaya atmıştı.

Trump-Putin görüşmesi, Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Görüşmenin, Rusya'nın Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasını desteklediği iddialarının soruşturulduğu bir dönemde gerçekleşmesinin, Trump'a yönelik iç siyasi baskıyı artırması bekleniyor.

Putin-Bolton görüşmesi

Zirveye dair açıklama, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Çarşamba günü Putin'le Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından geldi. Bolton'un sıcak bir şekilde karşılandığı görüşmede Putin konuğuna, "Moskova ziyaretiniz, ülkelerimiz arasında kapsamlı ilişkilerin yeniden tamamen canlandırılması yönünde en azından bir ilk adım olacağına dair bize umut veriyor" demişti.

Bolton, iki ülkenin işbirliği yapabileceği konular olduğunu belirtmiş, ancak Kırım'ın ilhakı sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasının zirvenin gündeminde olmayacağının altını çizmişti.

"Beklentiler yükseltilmemeli"

Zirvenin ilan edilmesinin ardından bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, görüşmeye dair büyük beklentiler içine girilmemesi gerektiğini söyledi. Zakharova, Moskova'nın 16 Temmuz zirvesinden beklentilerinin "pragmatik ve gerçekçi" olduğunu belirterek zirvede Suriye konusunun, Ortadoğu'daki genel durumun, Ukrayna sorununun ve uluslararası terörizmle mücadelenin gündemde olacağını kaydetti. Zakharova ayrıca liderler zirvesi öncesinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Putin-Trump zirvesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Rusya ile görüşmenin İttifak'ın politikasıyla tamamen örtüştüğünü söyledi. NATO'nun Rusya'ya "ikili yaklaşımı" olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkeye karşı savunmayı güçlü tutup aynı zamanda diyaloğu sürdürmenin altını çizdi. Stoltenberg, "Diyalog zayıflık göstergesi değildir, güçlülük göstergesidir" diye konuştu.

AFP,AP/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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