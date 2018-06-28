Trump-Putin zirvesinin tarihi açıklandı

Zirvede Ortadoğu ve Suriye'deki durum da masaya yatırılacak.ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir süredir gündemde olan zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacağı Kremlin ve Beyaz Saray tarafından açıklandı. Washington yönetiminin açıklamasında iki liderin ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler ile bir dizi ulusal güvenlik meselesini görüşeceği belirtildi. Moskova'dan yapılan açıklamada ise liderlerin "mevcut durumu ve ABD-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine dair beklentileri" masaya yatıracağı ifade edildi.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada görüşmeye istekli olduğunu belirterek, "İlk günden beri diyorum, Rusya ile, Çin ile ve herkes ile iyi geçinmek iyi bir şeydir" ifadesini kullanmıştı. Trump, Putin ile Suriye Ukrayna ve daha "birçok konuyu" ele alacağını söylemişti.

Trump geçtiğimiz haftalarda, Kırım'ı ilhak etmesi sebebiyle 2014'te G8'den ihraç edilen Rusya'nın gruba yeniden alınması gerektiği fikrini ortaya atmıştı.